Salariații care fac investiții bursiere eligibile își pot reduce impozitul pe venit cu maximum 40 de euro anual, aproximativ 200 de lei. Facilitatea privește și persoanele fizice autorizate (PFA), iar beneficiul se acordă prin scăderea sumelor investite din baza asupra căreia se aplică impozitul.

Plafonul deductibil este echivalentul în lei a 400 de euro pe an. La cota de impozit pe venit de 10%, calculul orientativ pentru utilizarea integrală a facilității este 400 de euro × 10%. Pentru un salariat care investește constant, estimarea avantajului lunar este de aproximativ 17 lei.

Deducerea privește exclusiv impozitul pe venit. Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) rămân nemodificate. Separat, câștigurile din vânzarea acțiunilor și dividendele au propriile cote de impozitare.

Eligibilitatea depinde de investiție și de intermediar

Facilitatea a fost introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) 8/2026, publicată în Monitorul Oficial la 25 februarie 2026, potrivit Ziarului Financiar. Sunt vizate investițiile plătite și decontate începând cu 1 martie 2026, decontarea fiind finalizarea tranzacției. Pentru salarii, aplicarea începe cu veniturile aferente lunii martie.

Încadrarea unei achiziții în facilitate presupune verificarea următoarelor condiții:

Instrumentele cumpărate sunt acțiuni, obligațiuni, inclusiv titluri de stat Fidelis, sau titluri ale fondurilor tranzacționate la bursă (ETF).

Instrumentele sunt tranzacționate pe piețe reglementate. Pot fi eligibile atât investițiile de la Bursa de Valori București (BVB), cât și acțiunile sau ETF-urile listate pe piețe reglementate din străinătate, inclusiv burse europene.

Pentru conturile deschise direct la platforme străine fără sediu în România, aplicarea deducerii rămâne neclară în lipsa unor precizări din partea ANAF, potrivit Ziarului Financiar.

Valoarea pentru care se solicită deducerea exclude comisioanele de tranzacționare.

Depozitele bancare, fondurile mutuale clasice, criptomonedele și instrumentele de tip CFD nu sunt eligibile.

Brokerii din România au început să își notifice clienții despre facilitate. Aceasta face parte din pachetul de stimulare a investițiilor care include și deducerea de 50% pentru cheltuielile de listare ale companiilor care intră la bursă în primul an.

Durata deținerii stabilește impozitul pe câștig

Potrivit explicațiilor publicate de Goldring, pentru câștigurile din vânzarea acțiunilor deținute cel puțin 365 de zile, cota aplicată începând cu 2026 este de 3%, față de 1% în 2025. Dacă deținerea este mai scurtă de 365 de zile, impozitul este de 6%, comparativ cu 3% în anul anterior.

În cazul tranzacțiilor prin brokeri români vizate de acest regim, intermediarul calculează, reține și virează impozitul către ANAF. Investitorul nu efectuează o plată suplimentară pentru impozitul astfel reținut.

Dividendele distribuite de companiile românești sunt impozitate cu 16% din 2026, față de 10% în 2025. Impozitul se reține automat la sursă, iar obligațiile declarative suplimentare pot apărea pentru contribuția la sănătate.

Contribuția la sănătate se calculează pe tranșe

În 2026, veniturile relevante pentru CASS din investiții se raportează la praguri construite pe salariul minim brut de 4.050 de lei, în vigoare la 1 ianuarie. Majorarea acestuia la 4.325 de lei de la 1 iulie nu modifică plafoanele aferente veniturilor realizate în acest an.

Cota contribuției este de 10%, aplicată unei baze fixe corespunzătoare tranșei de venit. Încadrarea anuală se face astfel:

Sub 24.300 de lei, echivalentul a șase salarii minime, nu se datorează CASS pentru această categorie de venituri.

De la 24.300 de lei inclusiv până la mai puțin de 48.600 de lei, baza este de șase salarii minime, iar contribuția este de 2.430 de lei.

De la 48.600 de lei inclusiv până la mai puțin de 97.200 de lei, baza este de 12 salarii minime, iar contribuția este de 4.860 de lei.

De la 97.200 de lei inclusiv, baza este de 24 de salarii minime, iar contribuția ajunge la maximum 9.720 de lei.

Limitele tranșelor și utilizarea salariului minim de la începutul anului sunt prezentate în explicațiile impozitul.ro privind CASS pentru 2026.

La încadrare se cumulează veniturile relevante din chirii, dividende, dobânzi, câștiguri bursiere, criptomonede, drepturi de proprietate intelectuală care nu sunt asimilate salariilor, activități agricole și alte surse. Veniturile din activități independente se tratează separat.

Pentru dividende și dobânzi, în plafon intră sumele rămase după reținerea impozitului. Un dividend brut de 10.000 de lei, din care se reține un impozit de 1.600 de lei, contribuie cu 8.400 de lei la totalul folosit pentru încadrare.

Un salariat datorează contribuția pentru veniturile extrasalariale care ating pragul relevant chiar dacă angajatorul îi reține deja CASS din salariu. De exemplu, pentru un salariat cu dividende nete anuale de 200.000 de lei, contribuția aferentă acestei categorii este de 9.720 de lei.

Declarația Unică depinde de veniturile realizate

Investitorul care tranzacționează exclusiv la BVB prin brokeri români și nu datorează CASS nu depune Declarația Unică pentru aceste câștiguri impozitate la sursă. Declarația devine necesară dacă apare obligația de plată a contribuției la sănătate sau dacă există alte venituri din investiții pentru care impozitul nu a fost reținut la sursă.

Declarația Unică, formularul 212, este documentul prin care se declară veniturile relevante și se stabilește contribuția datorată. Pentru veniturile realizate în 2026, termenul de depunere și de plată a CASS este 25 mai 2027.