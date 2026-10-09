Economia României a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, după trei trimestre consecutive de scădere. Oprirea contracției trimestriale vine pe fondul unei inflații ridicate și al unui consum în declin.

„Suntem în această situație economică denumită stagflație în care avem creștere economică slabă sau recesiune și inflație ridicată”, a declarat economistul Adrian Negrescu într-un interviu video la Antena 3 CNN, în înregistrarea publicată pe 9 octombrie 2026, la minutul 0:53.

În comparația cu perioada similară a anului trecut, economia a înregistrat în 2026 o scădere medie de 1,7%, conform datelor statistice prezentate de postul de televiziune.

În relatarea Antena 3 CNN, specialiștii avertizează că România se confruntă cu scenariul economic pe care îl consideră cel mai grav: stagflația. Ei descriu o economie care nu mai avansează, în timp ce inflația rămâne ridicată. Stagnarea din trimestrul al doilea și scumpirile sunt condițiile la care se referă avertismentul.

Evaluarea economistului privește și condițiile în care se finanțează economia, precum și situația finanțelor publice. „Banca centrală nu poate reduce dobânda pentru că ai inflație ridicată. Trebuie să o ții la nivele ridicate. Economia se finanțează foarte scump. Bugetul de stat este în corzi”, a explicat el la minutul 1:06.

Scumpirile reduc cantitatea de produse cumpărate

Scumpirile medii de peste 6% îi determină pe români să pună mai puține produse în coșurile de cumpărături, arată relatarea postului. Bugetele populației acoperă tot mai greu cheltuielile.

Consumul stagnează după 12 luni de scădere puternică. Cele trei trimestre de contracție economică care au precedat stagnarea au fost ultimele două trimestre din 2025 și primul trimestru din 2026, potrivit datelor prezentate în relatare.

Relatarea postului descrie efectele asupra cetățenilor obișnuiți: mai puține locuri de muncă și mai puține oportunități de a câștiga mai bine. Aceste posibilități se restrâng într-o perioadă în care inflația se află la cote foarte ridicate, iar oamenii caută soluții pentru a-și spori veniturile.

Prețul carburanților și criza energetică vor alimenta din nou inflația spre finalul anului, avertizează postul de televiziune.

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