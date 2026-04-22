Parlamentul britanic a adoptat o lege istorică, una dintre cele mai dure măsuri antifumat din lume. tinerii născuți după 31 decembrie 2008 nu vor mai putea cumpăra legal țigări niciodată în viața lor. Actul normativ, aprobat deja, urmează să fie promulgat de regele Charles al III-lea, o etapă considerată mai mult o formalitate.

O generație fără fum de țigară

Cum vine asta, mai exact? Legea instaurează o interdicție progresivă. Iar asta înseamnă că vârsta minimă legală pentru achiziționarea de țigări va crește în fiecare an, cu un an. Astfel, oricine are astăzi 15 ani sau mai puțin nu va putea intra legal în posesia unui pachet de țigări, niciodată. Secretarul britanic al Sănătății, Wes Streeting, a declarat că măsura va transforma generațiile tinere în „prima generație fără fum de țigară”, fiind protejate de dependență și de efectele nocive pe termen lung.

Cifrele din spatele deciziei

La prima vedere, pare o măsură extremă. Dar autoritățile britanice au acționat pe baza unor date îngrijorătoare. În prezent, deși vânzarea de țigări este interzisă minorilor sub 18 ani, în Regatul Unit încă fumează aproximativ 6,4 milioane de oameni. Asta înseamnă circa 13% din totalul populației. Dincolo de procente, impactul este devastator. Se estimează că fumatul provoacă anual în jur de 80.000 de decese, rămânând principala cauză de moarte, dizabilitate și probleme de sănătate care poate fi prevenită. V-ați gândit vreodată la costurile reale din spatele acestor cifre?

Reacții și un precedent periculos

Noua lege nu se oprește aici. Ea oferă autorităților puteri extinse pentru a reglementa nu doar produsele din tutun, ci și cele din nicotină și vaping, inclusiv în ceea ce privește aromele și ambalajele folosite (un subiect extrem de sensibil în rândul tinerilor). Reacțiile din partea organizațiilor de sănătate publică au fost, clar pozitive. „Sfârșitul fumatului și daunele devastatoare pe care le provoacă nu mai sunt incerte – sunt inevitabile”, a afirmat Hazel Cheeseman, director executiv al organizației Action on Smoking and Health, imediat după adoptarea legii.

O decizie curajoasă, pe bune.

Numai că Marea Britanie nu este prima țară care încearcă o astfel de abordare radicală. O inițiativă similară a fost adoptată în Noua Zeelandă în 2022, dar a fost ulterior abrogată de un nou guvern, după schimbarea puterii politice. asa ca soarta legii britanice pe termen lung depinde de stabilitatea politică viitoare.