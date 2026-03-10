Adrian Ropotan analizează parcursul lui Dinamo la Fanatik pe 10 martie

Fostul mijlocaș Adrian Ropotan, o figură importantă pentru Dinamo în anii 2000, este invitatul special într-o nouă ediție a emisiunii dedicate „câinilor roșii”. Actualul antrenor al echipei U19 va discuta despre situația actuală a clubului și va depăna amintiri din perioada petrecută în Ștefan cel Mare.

Emisiunea FANATIK Dinamo, moderată de Cristi Coste, va fi transmisă în direct marți, 10 martie, de la ora 17:30. Potrivit Fanatik.ro, ediția promite analize detaliate despre viitorul formației pregătite de Zeljko Kopic, într-un moment cheie pentru club.

O legendă a „câinilor” în platou

Adrian Ropotan a evoluat pentru Dinamo în perioada 2004-2009, interval în care a adunat nu mai puțin de 71 de meciuri pentru echipa bucureșteană. Performanțele sale i-au adus și selecții la echipa națională a României. În prezent, Ropotan a rămas aproape de clubul roș-alb, ocupând funcția de antrenor al echipei U19 din Ștefan cel Mare.

De la amintiri la analiza prezentului

Discuția din platou se va concentra pe două direcții principale. Fostul fotbalist va împărtăși povești captivante din perioada sa de jucător în tricoul alb-roșu. O parte importantă a emisiunii va fi dedicată analizei formei actuale a echipei lui Zeljko Kopic. Dinamo luptă în acest an pentru calificarea în cupele europene, după ce a încheiat sezonul pe locul 5 în Superliga României.

Unde și când poate fi vizionată emisiunea

Suporterii dinamoviști și iubitorii fotbalului pot urmări ediția în direct pe site-ul FANATIK.ro, marți, începând cu ora 17:30. Pentru cei care nu pot viziona show-ul live, emisiunea va fi disponibilă în reluare pe platformele Facebook și YouTube, miercuri, de la ora 10:30. Producătorii promit materiale exclusive și discuții despre tot ce se întâmplă în jurul clubului.