O depunere de aproximativ 250 de euro pe o platformă falsă de investiții în criptomonede poate fi urmată de solicitări pentru sume tot mai mari, inclusiv atunci când clientul încearcă să retragă banii. Pierderea se poate extinde la economiile din contul bancar dacă persoana permite accesul la calculator, sub pretextul unui ajutor tehnic.

Poliția din Germania avertizează și asupra folosirii documentelor de identitate furnizate de victime: au existat cazuri în care, cu aceste date, au fost solicitate împrumuturi de până la 50.000 de euro în numele lor.

Reclama și primul profit afișat sunt folosite pentru a câștiga încrederea

Primul contact este, de regulă, o reclamă online pentru o platformă care promite câștiguri consistente din tranzacționarea criptomonedelor. Pentru a convinge persoana să depună bani, oferta poate combina mai multe elemente:

Imagini sau articole falsificate, care creează impresia unei recomandări venite de la persoane cunoscute.

Nume de branduri și personalități populare. Poliția din Germania a avertizat inclusiv asupra unor materiale fabricate despre emisiunea „Die Höhle der Löwen”, cunoscută în această țară.

Promisiunea că un algoritm bazat pe inteligență artificială va tranzacționa automat, cu câștiguri mari și aproape fără intervenția investitorului.

După prima depunere, platforma poate afișa un profit mic. Uneori este permisă chiar retragerea unei sume reduse, pentru a face serviciul să pară credibil. Profiturile din contul de pe platforma falsă sunt însă cifre controlate de autorii fraudei, nu câștiguri reale din tranzacționare.

Cererea de retragere aduce alte solicitări de plată

În spatele platformelor funcționează rețele internaționale organizate. Unele folosesc centre de apeluri din Georgia, Ucraina sau Cipru, de unde victimele sunt contactate de persoane care se prezintă drept brokeri, adică intermediari ai investițiilor.

Apelurile urmăresc creșterea sumelor depuse. Presupușii brokeri încearcă să convingă clienții să investească tot mai mult, în timp ce platforma continuă să afișeze rezultatele financiare inventate.

Când clientul cere transferul banilor înapoi, i se solicită să achite mai întâi taxe suplimentare, comisioane sau alte costuri. Plata acestora este prezentată ca o condiție pentru efectuarea retragerii.

La câteva luni după ce victima descoperă frauda, escrocii pot relua contactul cu o altă poveste. De data aceasta, spun că banii pierduți ar putea fi recuperați.

Promisiunea recuperării poate produce o a doua pierdere

Interlocutorii pretind că sunt avocați, reprezentanți ai autorităților sau specialiști capabili să recupereze banii. Pentru presupusul serviciu cer o taxă în avans.

Go4IT a relatat despre un astfel de caz înregistrat în districtul Bayreuth, Germania, unde un bărbat a pierdut bani în ambele etape ale fraudei. Succesiunea plăților arată cum i-a crescut prejudiciul:

Aproximativ 160.000 de euro pierduți inițial prin platforma falsă de investiții.

Încă 40.000 de euro transferați persoanelor care pretindeau că îl pot ajuta să recupereze suma pierdută.

Aproximativ 200.000 de euro pagubă totală, după plata pentru presupusa recuperare.

Accesul la calculator permite transferuri din contul personal

O altă metodă presupune instalarea sau folosirea unor programe de control la distanță, prin care altcineva poate opera calculatorul victimei. Falșii consultanți cer acest acces spunând că ajută la configurarea unui portofel pentru criptomonede.

Problemele nu se opresc întotdeauna la depunerile pe platforma falsă. Dacă primesc acces la calculator, falșii consultanți pot ajunge și la banii păstrați în contul bancar al victimei.

Într-un caz din districtul Hof, Germania, suma a fost mutată din contul personal al victimei într-un cont din străinătate.

Prejudiciile pot include economii strânse pentru pensie sau pentru alte cheltuieli importante. Unele victime ajung să contracteze ele însele credite pentru a continua investițiile și rămân cu datorii după pierderea banilor.

Poliția estimează că astfel de fraude produc în Germania pierderi de ordinul miliardelor de euro. În Oberfranken, autoritățile au raportat pagube de ordinul milioanelor numai în 2026.

Ofertele trebuie verificate înaintea plăților cerute insistent

Autoritățile recomandă verificarea atentă a ofertelor de investiții primite prin reclame, telefon sau aplicații de mesagerie. Insistența unui presupus broker și promisiunea unor câștiguri rapide nu trebuie să determine efectuarea plăților.

Contează și cât ajunge deja la autorii fraudei: cu cât primesc mai puțini bani și mai puține date personale, cu atât sunt mai mici șansele ca paguba să crească.

Dacă apar semne că oferta este frauduloasă, recomandarea este solicitarea ajutorului poliției cât mai devreme.

Poliția avertizează separat asupra cererilor de a transfera mai departe bani primiți în cont din surse necunoscute. Acceptarea unei asemenea operațiuni poate implica persoana, fără să-și dea seama, într-un circuit de spălare a banilor, adică de ascundere a provenienței unor fonduri obținute ilegal. În anumite situații, victima poate ajunge să fie cercetată penal.