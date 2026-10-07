Centrala de la Cernavodă, care asigură 20% din energia României, rămâne oprită în perspectiva sezonului rece, când consumul crește și producția solară scade. Repornirea este analizată în condițiile în care prognoza Dunării nu indică o creștere a debitului.

„Centrala sigur nu va porni în următoarele 10 zile”, au declarat reprezentanți ai Ministerului Energiei pentru ZF.ro.

Debitul Dunării rămâne sub media perioadei

Ana-Maria Agiu, specialist relații publice în cadrul Apelor Române, a indicat un debit de 1.250 de metri cubi pe secundă, față de media de 3.900 de metri cubi pe secundă pentru această perioadă. Potrivit acesteia, valoarea este sub orice minim istoric înregistrat, iar prognoza arată menținerea debitului până la 13 octombrie.

La Cernavodă, nivelul apei este însă în continuare în scădere. Reperul comunicat de Agiu este de minus 245 de centimetri, comparativ cu minus 230 de centimetri la 13 august, când centrala s-a oprit. Pentru 13 octombrie, prognoza indicată de Agiu este de 265 de centimetri.

Reprezentanta Apelor Române a explicat că situația depășește scenariile luate anterior în calcul. În evaluarea sa, o creștere a apei nu poate fi anticipată acum, iar cel mult se poate spera la o staționare.

Aplicarea soluțiilor tehnice poate dura zeci de luni

Sunt analizate mai multe variante pentru repornirea centralei în condițiile în care debitul Dunării nu crește, însă niciuna nu a fost pusă pe masă. Durata necesară punerii lor în practică este una dintre problemele semnalate de specialiști.

„Soluții tehnice ar fi, dar problema este că implementarea lor poate dura zeci de luni”, a declarat pentru ZF.ro Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Agiu a precizat că sunt evaluate mai multe ipoteze de lucru. O eventuală soluție trebuie adoptată numai după o analiză amănunțită, care să confirme că poate fi aplicată în siguranță.

Sezonul rece aduce presiuni asupra producției și prețurilor

Pe lângă oprirea centralei nucleare, ZF.ro descrie constrângeri și pentru celelalte surse de electricitate:

Producția solară, principala sursă de producție în acest moment, se diminuează odată cu înaintarea în sezonul rece.

Producția hidro este afectată de situația apelor, iar prognozele nu sunt optimiste.

Producția eoliană depinde de prezența vântului.

Publicația apreciază că producția cumulată din surse solare, eoliene, gaz, cărbune și hidro diminuat nu poate acoperi vârful de consum al sezonului rece.

Criza din Orientul Mijlociu a scumpit semnificativ gazul față de începutul anului, potrivit ZF.ro, care anticipează că această evoluție se va reflecta și în prețul electricității.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a apreciat prognoza pe termen scurt drept extrem de îngrijorătoare. „Trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate”, a declarat acesta la un eveniment organizat de InvesTenergy, potrivit Agerpres, preluat de ZF.ro.

ZF.ro mai consemnează că investițiile companiilor românești în străinătate se apropie de 10 miliarde.