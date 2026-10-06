Cursul de referință anunțat de Banca Națională a României (BNR) a ajuns marți, 6 octombrie 2026, la 5,3527 lei/euro, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Precedentul record, de 5,3447 lei/euro, fusese stabilit vineri, 2 octombrie.

Surse din mediul financiar-bancar citate de Economica.net leagă accesarea finanțării externe de calendarul politic: România ar trebui să aibă un guvern desemnat până la 16-17 octombrie pentru a putea realiza o emisiune de obligațiuni, adică un împrumut atras de la investitori, până la 7 noiembrie 2026.

Luca Niculescu a fost nominalizat ca prim-ministru, însă România încă nu are guvern. Mai sunt de prezentat propunerile de miniștri, iar pentru atragerea banilor de pe piețele externe sursele indică o fereastră de trei săptămâni.

Pentru formarea guvernului, Economica.net indică și termenul de 16-17 noiembrie, atribuit tot unor surse din piață. Acesta diferă de termenul din octombrie și este ulterior datei indicate pentru emisiunea externă.

Nivelul ridicat al obligațiunilor americane ar putea orienta împrumuturile României și către alte piețe. Aceleași surse se așteaptă ca statul să încerce să atragă finanțare din Europa sau Asia, inclusiv din Japonia.

Deprecierea leului începuse înaintea actualei incertitudini politice

Pe lângă situația politică, Economica.net leagă evoluția cursului de corectarea unui leu considerat supraevaluat și de presiunile externe. După o zi de relativă stabilitate, moneda națională și-a reluat deprecierea pe fondul vânzărilor de titluri de stat făcute de investitori pe 6 octombrie. Acestea au urmat cumpărărilor din emisiunea Ministerului Finanțelor de pe piața internă din 5 octombrie.

Raportul Macroeconomic Outlook pe 2027 al CFA România include o previziune de 5,4-5,5 lei pentru un euro la finalul anului viitor, cu riscuri de depreciere peste acest interval.

„Este vorba de o depreciere ordonată, în contextul riscurilor legate de credibilitatea fiscală și de șocurile externe”, arată CFA România în raport.

Adrian Codîrlașu a descris evoluția monedei naționale la prezentarea raportului CFA: „Trendul de depreciere al leului începuse deja. Dacă ne uităm în urmă, din momentul izbucnirii războiului din Ucraina, leul s-a apreciat în termeni reali cu 17%.”

Aprecierea în termeni reali ține cont de evoluția prețurilor, nu doar de cursul afișat. Leul rămâne apreciat pe această bază, iar specialiștii CFA estimează că deprecierea începută anul trecut va continua cu 2%-3% pe an în următorii ani. Există și opinii în piață potrivit cărora nivelul de 5,5 lei/euro ar putea fi atins mai curând.

Despre cursul euro/leu, ING Bank a arătat într-un raport pentru investitori că „banca centrală pare din ce în ce mai dispusă să permită o mai mare flexibilitate a cursului EUR/RON, ceea ce adaugă un risc suplimentar de creștere pentru această pereche valutară”.

Diferența dintre randamente favorizează investițiile în dolari

Euro s-a depreciat față de dolar în ultima săptămână, până la aproximativ 1,12 dolari, nivel care nu mai fusese înregistrat din mai 2025. Diferența dintre randamentele obligațiunilor de stat americane și germane pe 10 ani a crescut de la 1,4 puncte procentuale la începutul lunii septembrie la peste 1,8 puncte procentuale.

Presiunile externe descrise de Economica.net provin din mai multe direcții:

Crizele petrolului, gazelor și energiei afectează contextul în care evoluează leul.

Așteptările privind o politică monetară mai restrictivă în Statele Unite și o economie mai slabă în zona euro sporesc atractivitatea activelor în dolari.

Incertitudinea politică și tensiunile finanțelor publice din Franța, alături de alegerile anticipate din Spania, alimentează îndoielile privind stabilitatea zonei euro.

Orientarea banilor investitorilor către plasamente în dolari pune presiune pe moneda europeană, iar deprecierea acesteia este însoțită de slăbirea leului, potrivit Economica.net.