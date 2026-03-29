În Kenya, o specie de furnică a devenit atât de valoroasă pentru colecționarii din străinătate, încât a generat o adevărată piață neagră. Un singur exemplar de regină poate ajunge să fie vândut cu 220 de dolari, alimentând un comerț ilegal cu consecințe ecologice serioase.

O regină pentru 220 de dolari

Specia aflată în centrul acestei afaceri este Messor cephalotes (cunoscute și ca furnici uriașe africane culegătoare). Sunt insecte mari, roșiatice, iar valoarea lor stă într-un detaliu biologic simplu. O singură regină fecundată poate da naștere unei colonii întregi de sute de mii de indivizi și poate trăi zeci de ani. Tocmai de aceea sunt atât de căutate.

Dar cine cumpără aceste furnici? Pasionați care le cresc în acvarii transparente imense, unde pot urmări în timp real cum insectele sapă tuneluri, adună hrană și își dezvoltă colonia. E un hobby exotic, dar cu un preț mare pentru ecosistemul african.

Cum funcționează rețeaua de trafic

Totul începe odată cu sezonul ploios. În orașul Gilgil, roiuri întregi ies din miile de mușuroaie de pe câmpuri. Este momentul împerecherii, când masculii înaripați fecundează reginele, care ies și ele la suprafață. După acest ritual, masculii mor, iar reginele își sapă un adăpost pentru a depune ouă și a fonda o nouă colonie. Iar traficanții exact acest moment îl pândesc.

Un bărbat care a lucrat ca intermediar în această rețea a povestit că, la început, nici măcar nu știa că activitatea este ilegală. Aflase de la un prieten că un străin plătea bine pentru furnicile regine mari și roșii, care se găseau ușor în zonă. Până la urmă, cum să te gândești că prinzi un infractor dacă aduni câteva insecte? Lucrurile stau însă puțin diferit.

Localnicii caută mușuroaiele dimineața devreme, înainte de a se face prea cald. Ei sunt cei care fac munca de teren. Străinii, în schimb, nu se expun, ci așteaptă în oraș, în pensiuni sau direct în mașini. Furnicile colectate sunt aduse și ambalate în tuburi mici sau seringi, puse la dispoziție chiar de cumpărători.

Captură record de 5.000 de furnici

Amploarea fenomenului a devenit evidentă anul trecut. Atunci, autoritățile au descoperit nu mai puțin de 5.000 de furnici regine vii într-o pensiune din orașul Naivasha. Potrivit Kenya Wildlife Service, suspecții (cetățeni din Belgia, Vietnam și Kenya) le ambalaseră deja pentru drum.

Fiecare furnică era pusă individual în eprubete și seringi cu vată umedă.

Metoda le-ar fi permis insectelor să supraviețuiască până la două luni, timp suficient pentru a ajunge la destinație. Planul era ca întregul lot să fie trimis în Europa și Asia, unde urmau să fie vândute colecționarilor.

Pericol dublu, în Kenya și în afară

Specialiștii avertizează că îndepărtarea acestor creaturi din habitatul lor natural poate da peste cap întregul ecosistem local. Dar v-ați gândit vreodată la pericolul de la celălalt capăt al lanțului? Dacă aceste furnici, odată ajunse în alte țări, scapă în natură, ele pot afecta grav agricultura locală, devenind o specie invazivă greu de controlat.