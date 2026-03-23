Lumea se confruntă cu o criză energetică mai severă decât șocurile petroliere din anii 1970 și impactul războiului din Ucraina la un loc. Avertismentul vine de la Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care arată că actualul conflict din Iran a dus la o pierdere de aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi de pe piețele globale.

Un deficit fără precedent

Amploarea perturbărilor actuale este una istorică. „Situația este foarte gravă”, a declarat Fatih Birol, subliniind că deficitul depășește cu mult crizele anterioare. V-ați fi imaginat vreodată că o criză poate fi mai rea decât două șocuri petroliere majore puse cap la cap?

Birol a oferit și o comparație directă pentru a ilustra gravitatea momentului. „La acea vreme, la fiecare dintre crize, lumea pierdea aproximativ 5 milioane de barili pe zi. În prezent pierdem 11 milioane de barili pe zi, deci mai mult decât două șocuri majore ale petrolului puse împreună.”

Strâmtoarea Ormuz, punct critic

Iar problemele nu se opresc la cifrele de producție. Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat direct infrastructura energetică din regiune, fiind raportate zeci de obiective avariate sau chiar distruse, ceea ce complică și mai mult perspectivele de stabilizare.

Un punct de presiune maximă rămâne Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă prin care tranzitează aproximativ 20% din comerțul global cu petrol.

O rută vitală pentru întreaga economie mondială.

Birol a avertizat că orice perturbare în această zonă are efecte directe și imediate asupra aprovizionării la nivel global, cu repercusiuni în lanț.

Rezervele strategice, o soluție temporară?

În fața acestei situații, agenția analizează posibilitatea unor noi intervenții pe piață. Printre acestea se numără eliberarea suplimentară de rezerve strategice de petrol, o decizie care depinde de evoluția viitoare a conflictului. „Dacă va fi necesar, fireste vom face acest lucru, dar vom analiza condițiile, vom evalua piața și vom discuta cu țările membre”, a precizat șeful AIE.

Numai că nu-i chiar așa simplu. E drept că o astfel de măsură are doar rol de ameliorare temporară a situației (un fel de pansament pentru o rană deschisă). Birol a fost foarte clar în această privință: „O eliberare de rezerve va ajuta la calmarea piețelor, dar aceasta nu este soluția. Va ajuta doar la reducerea impactului asupra economiei.”

Perspectivele pe termen lung nu sunt deloc optimiste. „Va dura ceva timp până vom reveni la vremurile normale pe care le aveam înainte de începerea războiului”, a mai declarat șeful AIE. Acesta a subliniat că efectele conflictului vor continua să se resimtă puternic chiar și după o eventuală încetare a ostilităților.