Al 30-lea vagon PNRR iese din fabrică: Investiție de 67 mil. euro la Pașcani

Electroputere VFU Pașcani a finalizat modernizarea celui de-al 30-lea vagon de călători, atingând un prag important într-un proiect complex finanțat prin PNRR. Vagonul, care a încheiat cu succes proba de parcurs, este gata de livrare către beneficiar, marcând un nou pas în modernizarea flotei feroviare din România.

Proiectul, derulat de GRAMPET Group, vizează reabilitarea completă a 42 de vagoane de călători clasa a II-a. Potrivit Forbes, valoarea totală a contractului se ridică la peste 67 de milioane de euro, sumă care include și asigurarea mentenanței vehiculelor pe o perioadă de 9 ani. La finalul procesului, vor rezulta 22 de vagoane simple, tip salon deschis cu 64 de locuri, și 20 de vagoane special adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR), cu 48 de locuri.

Ce aduc nou vagoanele modernizate

Transformarea vagoanelor este una majoră, cel mai recent vehicul finalizat fiind convertit dintr-o serie veche 20-76 într-o serie nouă 84-70. Noile vagoane sunt echipate cu dotări adaptate cerințelor actuale ale transportului feroviar. Călătorii vor beneficia de prize normale de 230 V și prize USB pentru încărcarea dispozitivelor electronice.

Confortul este asigurat de o instalație modernă de climatizare, iar siguranța este sporită printr-un sistem de supraveghere video (CCTV). Vagoanele dispun de un sistem video-infotainment și conexiune Wi-Fi, măsuțe pliabile, iluminat exclusiv cu tehnologie LED și ferestre din sticlă securizată cu protecție UV. Fiecare vagon este dotat cu două toalete ecologice și o zonă specială pentru depozitarea bagajelor voluminoase.

Accent pe accesibilitate și mobilitate alternativă

O componentă cheie a proiectului o reprezintă vagoanele din seria 84-70, concepute pentru a spori accesibilitatea. Acestea includ facilități dedicate persoanelor cu mobilitate redusă, cum ar fi un spațiu special pentru fotolii rulante, care include trei locuri pentru însoțitori și o zonă de ancorare pentru alte două echipamente similare. Accesul în vagon este facilitat de două lifturi, câte unul pe fiecare parte a vehiculului.

Mai mult, una dintre cele două toalete ecologice este special amenajată pentru a acomoda persoanele cu dizabilități. Gândite pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă, aceste vagoane sunt dotate și cu 6 suporți pentru biciclete sau schiuri, alături de 6 strapontine.

Reacția GRAMPET: „Un simbol pentru un viitor incluziv”

Gruia Stoica, președintele și fondatorul GRAMPET Group, a subliniat importanța acestui proiect pentru transportul feroviar din România. El a declarat că modernizarea vagoanelor demonstrează capacitatea industriei locale de a livra produse la standarde europene.

„Electroputere VFU Pașcani demonstrează încă o dată că avem capacitatea de a livra la standarde europene. Proiectul derulat în uzina noastră de la Pașcani înseamnă condiții mai bune pentru călători – confort, accesibilitate și siguranță – dar și un pas important pentru readucerea transportului feroviar în centrul mobilității sustenabile din România. Aceste vagoane adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă sunt un simbol și o dovadă că un viitor incluziv și echitabil este posibil și aici, în țara noastră.”, a afirmat Gruia Stoica.