Sistemul de învățământ este zguduit de un scandal de proporții. Peste 2.000 de posturi de profesori ar putea dispărea. Pur și simplu. Catedrele ar rămâne goale, iar clasele ar deveni mai aglomerate ca niciodată, într-un scenariu sumbru prezentat de sindicate, care acuză Guvernul că atacă direct calitatea educației.

Reprezentanții profesorilor, citați de News, vorbesc despre o „dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar”. Ei susțin că totul este „consecinţa directă a creşterii forţate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru a reduce cheltuielile bugetare”. Pe românește, mai mulți copii înghesuiți în aceeași sală de clasă doar ca să se facă economii.

Ce se ascunde în spatele claselor supraaglomerate

La rădăcina conflictului stă o prevedere legală. Una care permite autorităților să mărească numărul maxim de elevi într-o clasă. Dascălii spun că decizia, deși pare doar administrativă, are efecte devastatoare și sunt convinși că prioritatea reală nu a fost nicidecum performanța școlară, ci doar tăierea costurilor.

Argumentul principal al sindicaliștilor este că măsura nu are nicio justificare pedagogică. Ba dimpotrivă. Contrazice tot ce înseamnă educație modernă, centrată pe nevoile copilului. Când înghesui 30-35 de elevi, sau poate chiar mai mulți, într-o singură sală, actul didactic devine o misiune imposibilă, iar profesorii acuză că totul a fost decis pe hârtie, în birourile ministeriale, departe de realitatea dură din școlile unde spațiul și resursele sunt oricum la limită.

Efectul de domino: catedre goale și risc de abandon școlar

Consecințele? Mult mai grave decât par. Nu e vorba de confort. Calitatea educației este prima victimă. Sindicatele avertizează că dascălii ajung în „imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”. Într-o clasă arhiplină, atenția se diluează, iar primii sacrificați sunt copiii cu nevoi speciale – fie cei excepționali, fie cei cu dificultăți de învățare.

Și apare un alt pericol major: abandonul școlar. Un elev care nu pricepe materia, nu primește ajutor la timp și se simte pierdut în mulțime va fi tentat să renunțe. Ironia sorții… o măsură gândită să economisească niște bani acum ar putea exploda în costuri sociale uriașe pe viitor. Peste toate astea, se adaugă dispariția unui număr uriaș de posturi, cifra vehiculată fiind șocantă: 2.000 de profesori ar putea ajunge pe drumuri, o lovitură teribilă pentru un sistem care și-așa duce lipsă de personal calificat.

Elevul din ultima bancă, marele perdant

Dincolo de cifre, statistici și lupte sindicale, cineva pierde cu adevărat. Elevul. Copilul care vine la școală să învețe, să-și facă un viitor. El va sta într-o clasă gălăgioasă, unde profesorul se chinuie să facă liniște, nu să explice lucruri complicate. El va ridica mâna, timid. Și nu-l va vedea nimeni.

Un copil dintr-o familie modestă, fără bani de meditații, ce șansă mai are la o educație de calitate dacă școala nu-l mai ajută? Coincidență? Greu de crezut. Sistemul pare că împinge spre o educație pe două viteze – una pentru bogați și una, de mântuială, pentru ceilalți, iar politica asta de a umple clasele până la refuz nu face decât să sape și mai adânc prăpastia dintre ei.

Soluția cerută de profesori: Abrogarea imediată

În fața acestui tablou, sindicatele au o singură cerere. Fermă. Clară. Abrogarea imediată a prevederilor legale care permit umflarea claselor. Fără negocieri, fără compromisuri, fără amânări, pentru că profesorii cred că fiecare zi în care legea asta rămâne în picioare este o zi pierdută pentru viitorul copiilor din România.

Ce va face Guvernul? Până acum, a tăcut. Presiunea însă crește, iar dascălii par mai deciși ca niciodată să lupte pentru o educație adevărată, nu una croită după calcule contabile reci.