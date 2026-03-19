Alertă în SUA – drone neidentificate zboară de 10 zile deasupra bazei lui Marco Rubio

Drone neidentificate au survolat timp de mai multe zile o bază militară din Washington, unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth. Incidentul a declanșat o reuniune de urgență la Casa Albă și a ridicat nivelul de alertă în contextul tensiunilor globale cu Iranul.

Zboruri misterioase deasupra Washingtonului

În ultimele 10 zile, mai multe drone au fost observate survolând baza Fort McNair. Situația a culminat într-o noapte când mai multe aparate de zbor au apărut simultan deasupra zonei securizate. Baza militară (care găzduiește și Universitatea Națională de Apărare) a devenit reședința unui număr tot mai mare de oficiali de rang înalt din administrația Trump, care au ales să se mute acolo din motive de siguranță.

Iar acum, tocmai siguranța lor este pusă sub semnul întrebării. Dar cine ar putea fi în spatele acestor zboruri nocturne?

Casa Albă ia în calcul mutarea de urgență

Gravitatea situației a determinat organizarea unei ședințe de urgență la Casa Albă. Pe masă s-a aflat inclusiv posibilitatea mutării imediate a lui Marco Rubio și Pete Hegseth din locuințele lor oficiale. E drept că o astfel de măsură ar fi extremă, dar arată cât de serios este privit incidentul.

Originea dronelor rămâne un mister.

Numai că, în ciuda investigațiilor demarate de FBI și Pentagon, până la urmă nimeni nu a putut stabili cine le operează sau care este scopul lor. Un oficial de rang înalt din administrație a confirmat că armata monitorizează din ce în ce mai atent potențialele amenințări, pe măsură ce nivelul de alertă crește în Statele Unite.

Contextul global: teama de un atac iranian

Aceste evenimente nu sunt izolate. Ele vin pe fondul unei alerte globale de securitate emise de Departamentul de Stat, care se teme că Iranul ar putea încerca atacuri directe împotriva oficialilor americani chiar pe teritoriul Statelor Unite. Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în continuă escaladare.

Ca urmare, Departamentul de Stat a ordonat tuturor posturilor diplomatice americane din întreaga lume să efectueze „imediat” evaluări de securitate, citând potențiale efecte de propagare a conflictului dintre Israel, SUA și Iran.

Nivel de alertă „Charlie”

În paralel cu incidentele din Washington, mai multe baze militare de pe teritoriul american au ridicat nivelul de protecție la „Charlie”. Acest indicativ sugerează, în termeni militari, că un atac este considerat posibil.

Mai mult, autoritățile din California au fost avertizate direct de către FBI cu privire la un posibil atac cu drone din partea Iranului, ca represalii pentru operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Republicii Islamice.