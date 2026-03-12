Alexander-Arnold îl numește pe Valverde ‘cel mai subestimat jucător’ după 3-0 cu City

Trent Alexander-Arnold, starul lui Liverpool, l-a numit pe Federico Valverde „cel mai subestimat fotbalist de pe planetă” după o performanță spectaculoasă a uruguayanului. Mijlocașul a marcat un hat-trick în victoria categorică obținută de Real Madrid, scor 3-0, împotriva lui Manchester City.

Meciul, disputat miercuri seară pe stadionul Bernabeu, a contat pentru prima manșă a optimilor de finală din Champions League. Potrivit publicației Metro, Valverde, în vârstă de 27 de ani, a fost omul meciului pentru Real Madrid, făcând un pas important spre calificarea în sferturile competiției, mai ales în contextul în care vedete ca Jude Bellingham și Kylian Mbappe au fost indisponibili.

„Cel mai subestimat fotbalist de pe planetă”

Prezent în studioul TNT Sports, Trent Alexander-Arnold nu și-a ascuns admirația pentru mijlocașul madrilenilor, considerând că performanța sa ar trebui să îi aducă recunoașterea meritată. „Chiar și ca jucător al lui Liverpool l-am admirat și cred că este, fără îndoială, cel mai subestimat fotbalist de pe planetă”, a declarat fundașul englez.

Acesta a continuat, subliniind calitățile care îl fac pe Valverde un jucător de top. „Când ai jucat cu el, înțelegi cât de mult oferă echipei, acoperă fiecare fir de iarbă, dă totul. Ca jucător, cel mai bun atribut pe care îl poți avea este că coechipierii tăi se pot baza mereu pe tine, iar el este mereu acolo, nu ne dezamăgește niciodată.” Alexander-Arnold este de părere că Valverde merită mai multă atenție: „Poate că oamenii vor începe să vorbească despre el acum, dar de mulți ani se află în acea categorie de top a mijlocașilor”.

O seară magică pentru Valverde pe Bernabeu

Federico Valverde a fost de neoprit în fața echipei antrenate de Pep Guardiola. El a deschis scorul în minutul 20, a dublat avantajul echipei sale șapte minute mai târziu și a completat hat-trick-ul chiar înainte de pauză. Performanța sa vine la scurt timp după ce a marcat golul victoriei în prelungirile meciului de campionat cu Celta Vigo, confirmând forma excelentă pe care o traversează.

Courtois avertizează: „Totul se poate întâmpla pe Etihad”

În ciuda avantajului de trei goluri, portarul lui Real Madrid, Thibaut Courtois, a cerut prudență maximă pentru meciul retur. Belgianul a reamintit de experiențele dificile avute în trecut pe stadionul lui Manchester City. „Pe Etihad am pierdut cu 4-3, am pierdut cu 4-0 – totul se poate întâmpla acolo, așa că trebuie să fim calmi”, a spus Courtois.

Goalkeeper-ul a recunoscut valoarea rezultatului, dar a insistat că soarta calificării nu este încă decisă. „Este un rezultat foarte frumos, nu o să mint, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a concluzionat el.