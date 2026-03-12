Ambasada Iranului: Oficiali din Guvern și Parlament au semnat condoleanțe pentru Khamenei

Ambasada Iranului la București a deschis o carte de condoleanțe pentru ayatollahul Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene, și susține că oficiali români de rang înalt s-ar fi numărat printre semnatari. Afirmația vine într-un context internațional tensionat, după moartea liderului suprem iranian.

Potrivit unui comunicat al reprezentanței Teheranului, citat de Stiripesurse, printre cei care au transmis mesaje de compasiune s-au aflat ambasadori străini, parlamentari și „unii membri ai Guvernului României”. Publicația Mediafax a solicitat un punct de vedere guvernului de la București pentru a verifica informația, însă nu a primit un răspuns până la momentul redactării materialului.

Ce a declanșat gestul Ambasadei Iranului

Demersul diplomatic are loc după decesul ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis pe 28 februarie 2026, în timpul primului val de lovituri americano-israeliene asupra Teheranului. La scurt timp după moartea sa, noul lider suprem al Iranului a fost desemnat fiul său, Mojtaba Khamenei.

Cine a fost Ali Khamenei

În vârstă de 86 de ani, Ali Khamenei a condus Iranul din iunie 1989, când i-a succedat ayatollahului Ruhollah Khomeini. El a rămas figura centrală a sistemului politic iranian, având „ultimul cuvânt” în toate deciziile majore ale statului, inclusiv în chestiuni de securitate națională și politică externă.

Un regim marcat de proteste și represiune violentă

Conducerea sa a fost marcată de episoade majore de contestare internă. Printre cele mai cunoscute se numără valul de proteste „Femeie, viață, libertate”, care a izbucnit în 2022 după moartea în custodia poliției a tinerei Mahsa (Jina) Amini, un caz documentat pe larg de ONU.

La începutul anului 2026, sute de mii de iranieni au ieșit din nou în stradă pentru a protesta împotriva situației economice precare. De fiecare dată, regimul de la Teheran a răspuns cu o brutalitate extremă: a oprit accesul la internet pentru a bloca organizarea manifestanților, iar forțele de ordine au deschis focul în mai multe orașe. Bilanțul neoficial indică mii de morți și zeci de persoane arestate.

Mesaje de compasiune și rugăciuni pentru pace

Reprezentanții ambasadei iraniene au mai precizat că, în timpul vizitelor pentru a semna în cartea de condoleanțe, participanții au rostit și rugăciuni pentru pace și stabilitate. Gestul este menit să sublinieze o dorință de reconciliere în plină criză regională.