Analiză Cristian Hrițuc – pSD a pierdut lupta pe buget, prins în capcana AUR

Coaliția de guvernare a ajuns, în cele din urmă, la un acord pe buget, dar nu fără tensiuni. Planul PSD de a-l debarca pe premierul Ilie Bolojan s-a transformat într-un eșec, după ce social-democrații au fost lăsați în ofsaid de AUR, explică analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial.

PSD, marele perdant al disputei

Social-democrații ies, la prima vedere, slăbiți din această confruntare. Deși au încercat să forțeze mâna partenerilor de coaliție cu un „pachet social”, sprijinindu-se inițial pe voturile AUR, socoteala nu s-a potrivit. Până la urmă, finanțarea a fost găsită tot în interiorul coaliției, prin amânarea unor drepturi salariale pentru magistrați.

„Din punct de vedere politic, marele perdant este PSD-ul. Indiferent de ce clamează ei, că și-au trecut acel pachet social sau că au găsit acele sume, din punct de vedere politic sunt perdanți. Au cedat teren în fața AUR-ului, care i-a lăsat în offside și și-a obținut o recunoaștere în fața unui electorat de tip comun PSD-AUR”, afirmă Cristian Hrițuc.

Analistul subliniază cum AUR a profitat de situație. „AUR și-a obținut, ca să zic așa, un ascendent asupra PSD-ului. Au fost băgați în joc chiar de către PSD și au arătat că pot juca și mai populist, venind cu mesaje mult mai pe placul publicului comun. Deci PSD a pierdut în fața AUR, care i-a lăsat în offside și a arătat că știe să joace politic în relațiile de putere din interiorul Parlamentului”, a adăugat acesta.

Miza reală, debarcarea premierului

Iar dincolo de amendamentele la buget, miza reală era chiar scaunul premierului. O victorie clară în Parlament, obținută cu sprijinul AUR, ar fi creat o presiune imensă pentru schimbarea lui Ilie Bolojan. Cum vine asta, să guvernezi cu unii și să votezi cu alții? V-ați gândit la implicații?

„PSD a încercat, de fapt, în urmă cu o lună, să dea atacul la premier, să îl schimbe pe Bolojan. O victorie a PSD în forma de ieri ar fi creat o mare presiune și le-ar fi conferit un avantaj în această mișcare”, explică Hrițuc.

Numai că planul a eșuat.

„Din acest moment, risc să spun că demersul de înlăturare a lui Bolojan, despre care se anunța că se va face imediat după buget, tot acest demers a picat”, a mai spus fostul consilier prezidențial.

Bolojan, „greu de ucis”

În schimb, premierul Ilie Bolojan iese întărit din toată această tevatură. E drept că a acceptat un compromis, dar unul care nu afectează filosofia bugetară pe care a construit-o.

„Nu a acceptat să schimbe filosofia bugetului, chiar dacă a oferit o portiță de ieșire PSD-ului astăzi și a scos din banii pentru magistrați, din drepturile câștigate, reeșalonându-le. E un compromis acceptabil, pentru că nu a schimbat filosofia bugetară și s-a păstrat pe linia de control al deficitului, care era marele interes”, susține analistul. Mai mult, Bolojan se consolidează și în partid. „Toți din mediul politic știu că este un mare eșec pentru PSD și că a fost prins în capcana AUR-ului, iar acest lucru reprezintă un element de întărire pentru Bolojan în interiorul PNL. PSD nu mai are nici sprijinul AUR, nici sprijinul UDMR în acest proces, ceea ce este, din nou, un punct câștigat pentru Bolojan. Bolojan e greu de ucis, ceea ce îl consolidează și în interiorul PNL, pentru că tabăra mică de opoziție din partid, care fusese într-un fel de înțelegere cu PSD, în acest moment rămâne descoperită.”

Rolul decisiv al președintelui

Și ca tabloul să fie complet, intervenția de miercuri a președintelui Nicușor Dan, care a subliniat că cele patru partide trebuie să guverneze împreună, a pus capac oricărei tentative de ruptură a coaliției.

„Asta arată foarte clar că președintele nu este de acord cu o rupere a coaliției și nici cu scoaterea USR-ului și, implicit, nici cu înlăturarea lui Bolojan. Pentru că, din nou, trebuie să plecăm de la cauză, de la «păcatul originar», ca să zic așa: PSD a încercat să-l scoată pe Bolojan și USR. Acestea au fost obiectivele enunțate de conducerea PSD. Pentru că Olguța Vasilescu e conducere. Poate Grindeanu nu a spus explicit, dar Olguța și Manda au mers pe acest mesaj”, a conchis Cristian Hrițuc.