Andrei Caramitru avertizează despre o corupție totală România riscă soarta Americii Latine

Economistul Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă dur cu privire la viitorul economic al României. El avertizează că țara se îndreaptă spre o criză profundă, similară cu cea din America Latină, dacă mentalitatea revendicativă de tipul „să ni se deie” va persista.

Scenariul Americii Latine

Comparația este brutală. Într-o postare pe Facebook, Caramitru a schițat un viitor sumbru pentru România, folosind exemplul statelor latino-americane pentru a ilustra pericolele populismului și corupției endemice. Viziunea sa este una fără ocolișuri.

„Dacă vreți să vedeți ce ni se va întâmpla dacă continuam cu metoda “să ni se deie”, uitați-vă la America Latină. Acolo e corupție totală de decenii și populism și socialism. Sunt practic toți în faliment și în mizerie cu să ni se deie și să mai și furăm un pic. E o nenorocire”, a scris Caramitru.

Pe bune, chiar am ajuns în punctul acesta?

Lideri de tip Thatcher sau Cuza

Dar care ar fi soluția? Analistul nu se oprește doar la diagnostic, ci propune și un model de leadership de care țara ar avea nevoie urgent. El face apel la figuri istorice puternice, cunoscute pentru reformele lor radicale.

Caramitru susține că România are nevoie de lideri precum Margaret Thatcher sau Alexandru Ioan Cuza, care să promoveze fără ezitare răsplătirea muncii serioase și a investițiilor. În același timp, aceștia ar trebui să pedepsească „total hoția, lenevia, cerșia și mitocănia”.

Orice altă cale este sortită eșecului.

În opinia sa, orice altă abordare ar fi, de fapt, o „pierdere de vreme”.

Avertisment pentru clasa politică

Iar mesajul său nu este unul izolat. Recent, Andrei Caramitru a lansat un avertisment la fel de tăios la adresa liderilor politici, subliniind că promisiunile nerealiste (o strategie încă eficientă, dar extrem de periculoasă) îi pot face irelevanți. Acesta susține că politicienii care se rup de realitate și „vând iluzii” riscă să devină complet inutili pentru electorat.

La acel moment, economistul i-a oferit și un sfat direct lui Nicușor Dan, arătând că mesajele sale critice vizează întreaga scenă politică. Mesajul său, care a stârnit deja discuții aprinse în mediul online, pune presiune pe o clasă politică acuzată nu de puține ori că a pierdut contactul cu realitățile economice ale țării.