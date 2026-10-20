Petrolul Brent a ajuns marți, 20 octombrie 2026, la 111,22 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) la 100,45 dolari. Creșterea vine după loviturile revendicate de rebelii Houthi împotriva unor obiective saudite și incidentele care afectează transporturile maritime de mărfuri și hidrocarburi din Golful Persic.

Brent nu mai atinsese acest nivel din 18 mai, potrivit relatării Reuters preluate de Libertatea.ro. Pentru WTI, reperul anterior este vârful temporar din septembrie, de 105,83 dolari pe baril.

În Strâmtoarea Ormuz, bombardamentele și incidentele armate au avariat cel puțin 18 nave comerciale în ultimele două săptămâni. Ruta asigură tranzitul unei cincimi din consumul mondial de petrol.

Riscul unei blocări parțiale determină transportatorii să schimbe traseele convoaielor, cu efect asupra cheltuielilor de transport, asigurărilor maritime și prețului final al carburanților. Investitorii includ din nou în contractele futures, adică în contractele pentru livrări viitoare, un cost suplimentar asociat riscului geopolitic.

Țintele atacurilor revendicate de Houthi

La începutul săptămânii, gruparea Houthi din Yemen a revendicat atacuri asupra mai multor obiective din Arabia Saudită:

complexul petrolier al companiei de stat Saudi Aramco din Yanbu, port la Marea Roșie;

exploatarea petrolieră Shaybah;

Aeroportul Internațional King Khalid din capitala Riad;

Aeroportul Abha, din sudul țării.

Separat, exploziile dintr-o tabără destinată instruirii forțelor de securitate, în provincia Shabwa din Yemen, au ucis 58 de persoane și au rănit peste 200. Provincia este controlată de guvernul recunoscut internațional.

La 14 octombrie, ora 00:30 GMT, Brent se tranzacționa la 106,58 dolari pe baril, cu un avans de 89 de cenți, respectiv 0,8%, iar WTI la 94,94 dolari, după o creștere de 80 de cenți, respectiv 0,9%, conform Reuters, citată de Mediafax și preluată de Business24.ro. În sesiunea precedentă, Brent pierduse 0,9%, în timp ce WTI câștigase 0,4%.

În acel episod, un atac care ar fi fost comis de Houthi provocase un incendiu de dimensiuni reduse la o clădire administrativă Saudi Aramco din Dhahran. Ministerul Energiei din Arabia Saudită anunțase că infrastructura petrolieră nu înregistrase pagube majore.

În săptămâna anterioară relatării din 14 octombrie, rebelii lansaseră rachete balistice și drone împotriva Arabiei Saudite, ca reacție la sprijinul acordat de Riad forțelor guvernamentale yemenite. Aeroportul internațional din Riad fusese atacat de patru ori, iar atacul de sâmbătă se soldase cu 13 victime.

„Îngrijorările privind aprovizionarea, generate de conflictul dintre rebelii houthi și Arabia Saudită, determină creșterea prețurilor”, declara atunci Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef la Nissan Securities Investment, divizie a Nissan Securities.

„Așteptările că exporturile suplimentare de motorină din Rusia vor reduce presiunea asupra pieței ar putea limita mișcările bruște ale prețurilor în ambele direcții”, explica el despre perspectiva livrărilor rusești. Strategul estima la acel moment un interval de tranzacționare de 90-100 de dolari pe baril pentru WTI.

În septembrie, Arabia Saudită își majorase producția, deși războiul dintre Statele Unite și Iran aducea dificultăți logistice și comerciale. Această creștere contribuise la avansul producției OPEC+, alianța Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol cu partenerii săi, inclusiv Rusia. Datele organizației, prezentate marți, înaintea relatării din 14 octombrie, arătau că grupul producea mai mult.

Oficiali iranieni de rang înalt susțineau că Iranul adoptase metode noi de atacare a navelor din Ormuz, urmărind menținerea unor prețuri ridicate ale petrolului și influențarea alegerilor legislative americane.

Relaxarea recentă a unor sancțiuni asupra livrărilor de motorină rusească nu a oprit creșterea cotațiilor. Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a explicat că perspectiva aprovizionării suplimentare a Europei și Asiei rămâne secundară pentru investitori față de riscul opririi temporare a unei rafinării din Golf, care ar putea crea un deficit global de ofertă.

Guvernul de la Moscova a negat o legătură directă între discuțiile de pace pentru Ucraina și înțelegerea privind exporturile de motorină către Statele Unite. Reacția a urmat informațiilor potrivit cărora emisarii americani ar fi prezentat acordul oficialilor ucraineni drept parte a eforturilor de readucere a Rusiei la negocieri.

Persistența cotațiilor de peste 100 de dolari pe baril riscă să intensifice presiunile inflaționiste globale, cu efecte asupra cheltuielilor de transport și asupra prețurilor carburanților din România.