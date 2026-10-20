Tribunalul din Amsterdam a decis că ING trebuie să păstreze relația bancară cu Gazprom International Projects până când compania va găsi o altă instituție financiară. Hotărârea menține accesul la contul folosit de grup pentru plățile din Europa.

Procesul a fost deschis de Gazprom International Projects, societate înregistrată în Țările de Jos și parte a grupului rus Gazprom International. Contul deținut la ING reprezintă singura cale prin care grupul poate efectua plăți în Europa, potrivit Economica.net.

Gazprom a afirmat că solicitările sale de deschidere a unui cont au fost respinse de 15 bănci, atât din Uniunea Europeană (UE), cât și din afara acesteia. Compania a avertizat că pierderea accesului la conturile ING ar împiedica efectuarea următoarelor plăți:

obligațiile fiscale către autoritățile din Țările de Jos și din Marea Britanie;

salariile;

sumele datorate pentru serviciile contractate.

ING invocă cheltuielile de monitorizare și riscul pentru reputație

Demersul băncii a început în decembrie 2023, când ING a notificat Gazprom că dorește să oprească furnizarea serviciilor. Motivul invocat a fost regimul sancțiunilor adoptate de UE împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei în 2022.

Au urmat mai multe amânări, acordate pentru ca societatea să poată deschide un cont la altă bancă. Termenul ultimei prelungiri a fost 1 octombrie 2026.

ING a recunoscut că Gazprom International Projects nu se află sub sancțiuni europene. Banca a argumentat însă că activitatea energetică și conexiunile cu o companie aflată sub controlul statului rus impun verificări permanente, care presupun costuri.

Separat, ING a susținut că relațiile comerciale cu firme legate de Rusia îi pot afecta reputația. Banca a invocat posibilitatea apariției percepției că sprijină indirect războiul purtat de Rusia în Ucraina.

Instanța a analizat tranzacțiile și demersurile pentru găsirea unei alternative

Tribunalul a recunoscut importanța intereselor ambelor părți și a apreciat drept legitimă intenția ING de a evita entitățile legate de Rusia. Judecătorul a reținut însă că riscurile privind spălarea banilor nu au fost demonstrate.

„ING a prezentat un rezumat al tranzacțiilor din contul Gazprom, dar nu a susținut că acesta ar conține tranzacții dubioase sau suspecte”, se arată în hotărârea Tribunalului din Amsterdam.

În evaluarea instanței, demersurile Gazprom pentru identificarea altei bănci au fost suficiente. Judecătorul a apreciat că legăturile cu Rusia și situația geopolitică reduc șansele de reușită. Compania rămâne obligată să caute o alternativă bancară.