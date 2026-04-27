Iranul a prezentat Statelor Unite o nouă propunere, încercând să deblocheze criza din Orientul Mijlociu. Transmisă prin intermediul mediatorilor pakistanezi, oferta se concentrează pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului, amânând discuțiile nucleare pentru o etapă ulterioară.

O propunere care ocolește problema nucleară

Negocierile diplomatice se aflau într-un impas de ceva vreme. Conducerea iraniană este divizată în privinţa concesiilor nucleare care ar trebui puse pe masa discuțiilor. Iar noua propunere, adusă în discuție de ministrul iranian de externe Abbas Araghchi în timpul întâlnirilor de la Islamabad, ar ocoli această problemă pentru a ajunge mai rapid la un acord. Teheranul vrea mai întâi să rezolve criza din strâmtoare și blocada americană, iar abia apoi să discute despre programul său nuclear.

Reacția Casei Albe și pârghia lui Trump

Cum vine asta, mai exact? Pentru administrația americană, lucrurile stau puțin diferit. Ridicarea blocadei și încheierea războiului ar elimina principala pârghie de negociere a președintelui Trump în orice discuții viitoare privind stocul de uraniu îmbogățit al Iranului. Casa Albă a oferit, previzibil, un răspuns calculat. „Acestea sunt discuţii diplomatice delicate, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Aşa cum a spus preşedintele, Statele Unite deţin controlul şi vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, nepermiţând niciodată Iranului să deţină o armă nucleară”, a declarat pentru Axios purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Trump mizează pe blocada navală

Dar Trump pare să aibă alt plan. Într-un interviu acordat duminică pentru Fox News, președintele american a semnalat că vrea să continue blocada navală care sugrumă exporturile de petrol ale Iranului, sperând că va forța Teheranul să cedeze în următoarele săptămâni. Liderul de la Casa Albă a fost cât se poate de direct.

„Când ai cantităţi uriaşe de petrol care curg prin sistemul tău… dacă, din orice motiv, această linie este închisă pentru că nu poţi să-l pui în containere sau nave… ceea ce se întâmplă este că linia aceea explodează din interior. … Ei spun că au doar aproximativ trei zile până când se va întâmpla asta”, a spus Trump.

O ședință crucială este așteptată luni în Situation Room, unde Trump se va întâlni cu echipa sa de securitate națională.

Diplomație la foc continuu

Până la urmă, totul se joacă pe teren diplomatic, iar criza s-a adâncit în weekend, după ce vizita lui Araghchi în Pakistan s-a încheiat fără progrese vizibile. Duminică, oficialul iranian a avut discuții cu oficiali din Oman la Muscat, axate pe Strâmtoarea Ormuz, apoi s-a întors la Islamabad pentru o a doua rundă de discuții, urmând ca luni să se deplaseze la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. E drept că inițial se anunțase că emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor întâlni cu Araghchi la Islamabad, însă iranienii nu și-au luat niciun angajament ferm, determinându-l pe Trump să anuleze călătoria.

„Nu văd niciun rost să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situaţia actuală. Este prea lung. Putem face la fel de bine prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă vor. Nu vom călători doar pentru a sta acolo”, a declarat Trump.

O sursă a precizat că Araghchi le-a transmis clar mediatorilor (pakistanezi, egipteni, turci și din Qatar) că nu există un consens în conducerea iraniană despre cum să abordeze cererile SUA. Americanii doresc ca Iranul să suspende îmbogățirea uraniului pentru cel puțin un deceniu și să-și scoată stocul de uraniu îmbogățit din țară. Casa Albă a primit noua propunere, însă rămâne neclar dacă Statele Unite sunt dispuse măcar să o ia în considerare.