Firmele care vor să stingă datorii la ANAF prin transferul unui imobil pot cere acest lucru chiar dacă inspecția fiscală a avut loc cu mai mult de șase luni în urmă, potrivit Ordinului ANAF nr. 1.511/2026. Inspecția trebuie însă să fi fost făcută înainte de depunerea cererii, iar statul nu este obligat să accepte imobilul.

Vechea regulă cerea ca inspecția să fi avut loc în ultimele șase luni dinaintea cererii. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 920 din 3 noiembrie 2026 și se aplică inclusiv cererilor aflate în curs de soluționare la intrarea sa în vigoare, fără să schimbe efectele actelor deja îndeplinite.

Ce datorii și imobile pot intra în procedură

Firmele pot propune statului clădiri împreună cu terenul lor sau terenuri fără construcții. Pot fi stinse prin acest mecanism datoriile fiscale administrate de ANAF și cele trimise ANAF spre recuperare care ajung la bugetul de stat. Nu intră datoriile din sume reținute la sursă și obligațiile suplimentare aferente, drepturile vamale sau alte sume colectate de ANAF care nu ajung la bugetul de stat, potrivit procedurii aprobate în 2024.

Un imobil al firmei poate fi propus chiar dacă ANAF a început executarea silită. Nu poate fi însă folosit dacă este disputat în instanță, cerut la retrocedare, revendicare ori restituire, adus ca aport într-o asociere sau la capitalul altei firme, închiriat, concesionat ori arendat.

Procedura permite și folosirea unui imobil al celui care a garantat datoria firmei. În acest caz, bunul nu poate fi în executare silită și nu poate avea alte sarcini în afara ipotecii constituite pentru acea garanție. Pentru firmele aflate în insolvență, cererea este întocmită de administratorul sau lichidatorul judiciar; în administrarea specială din perioada privatizării, de administratorul special.

Valoarea imobilului nu stinge automat întreaga datorie

Pentru o firmă care nu este în insolvență, suma cu care se pot stinge datoriile este cea mai mică dintre valoarea stabilită prin evaluare și valoarea din evidența firmei, după reevaluare. În insolvență, se folosește valoarea de lichidare din raportul de evaluare. Dacă datoria este mai mare decât valoarea acceptată a imobilului, diferența nu dispare prin transfer.

Cererea cuprinde și acordul firmei ca o sumă rămasă după stingerea datoriilor vizate să fie folosită pentru obligații fiscale viitoare de aceeași natură. Preluarea imobilului depinde și de o instituție publică dispusă să îl folosească pentru un scop public, nu doar de valoarea lui.

Ce depune firma și cine hotărăște

Firma transmite organului fiscal competent formularul de cerere aprobat prin Ordinul ANAF nr. 6.942/2024. Dosarul cuprinde titlul de proprietate, raportul unui evaluator independent, fișa mijlocului fix și situația detaliată a mijloacelor fixe din evidența contabilă. Pentru bunul celui care garantează datoria se adaugă acordul acestuia; în insolvență, raportul trebuie să arate valoarea de lichidare.

Instituția publică indicată în cerere are cel mult 30 de zile de la solicitarea organului fiscal să trimită cererea de preluare în administrare, cu avizul cerut de procedură. Bunul trebuie destinat uzului și interesului public timp de cinci ani. Cererea firmei este aprobată sau respinsă prin decizie de o comisie cu cinci membri de la organul fiscal, nu de instituția care dorește imobilul.

Datoria se stinge la trecerea imobilului la stat

După aprobarea cererii, organul fiscal întocmește documentul de trecere a imobilului în proprietatea publică în cel mult trei zile lucrătoare de la primirea deciziei. Codul de procedură fiscală stabilește că datoria se stinge la data acestui document, nu la depunerea cererii și nici la aprobarea ei.

Instituția care preia bunul are apoi cel mult 90 de zile de la primirea documentului să facă demersurile pentru hotărârea Guvernului privind dreptul său de administrare sau să comunice refuzul expres.