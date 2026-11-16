Primăriile pot cere până la 25 noiembrie 2026 inclusiv stingerea unor datorii către firmele care le-au livrat bunuri, servicii sau lucrări, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Pentru o firmă cu facturi neplătite de primărie și datorii fiscale, cererea depusă de administrația locală poate duce la stingerea ambelor obligații, fără ca firma să primească acei bani în cont.

Mecanismul are un plafon de 2 miliarde de lei. Nazare a spus că, în prima săptămână, s-au compensat circa 100 de milioane de lei. Aceasta este cifra dată de ministru, nu o sumă pe care firmele o vor primi în numerar.

Ce datorii pot fi stinse

Regula a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 41 din 30 octombrie 2026, iar pașii de aplicare au fost stabiliți prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 1.527 din 5 noiembrie, publicat în Monitorul Oficial la 6 noiembrie. Intră în mecanism plățile restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate în contabilitatea administrației locale la 30 septembrie 2026 și raportate potrivit legii.

Pot fi incluse și datorii certe, ajunse la plată, către furnizorii de energie termică, compensații datorate operatorilor locali de transport și anumite obligații fiscale ale primăriilor, instituțiilor și spitalelor publice locale. Pentru firmele furnizoare sunt vizate obligațiile fiscale existente în evidența fiscală la 30 septembrie 2026 inclusiv. Acestea cuprind restanțe, dar și sume de care depinde păstrarea unei plăți în rate aprobate de fisc sau a unui plan de reorganizare.

Datoria primăriei către furnizor și obligația fiscală a furnizorului se sting prin Trezorerie, în același circuit. Nu este o plată pe care firma o poate încasa și folosi în alt scop. Potrivit normelor, stingerea se face după virarea sumei în contul Trezoreriei identificat prin codul fiscal al furnizorului și achitarea obligațiilor fiscale vizate.

Primăria depune cererea, firma semnează acordul

Cererea principală este depusă de primărie, nu separat de firma furnizoare. Pentru ca datoria față de firmă să intre în dosar, primăria și furnizorul trebuie să încheie un acord de stingere. Firma prezintă și certificatul de atestare fiscală, care arată obligațiile sale față de stat.

Primăria pregătește situația obligațiilor de plată.

Primăria adaugă certificatele fiscale și acordurile încheiate cu furnizorii. Suma din fiecare acord trebuie să corespundă atât datoriei către furnizor, cât și obligațiilor fiscale care vor fi stinse.

Primăria depune dosarul la direcția regională sau la administrația județeană a finanțelor publice până la 25 noiembrie 2026 inclusiv.

Termenul din normele Ministerului Finanțelor este pentru administrația locală. O firmă care are o factură restantă poate încheia acordul și poate furniza certificatul fiscal, dar nu înlocuiește primăria la depunerea cererii.

Ce se întâmplă dacă banii nu sunt repartizați

Direcțiile de finanțe înregistrează cererile în ordinea primirii, iar sumele sunt repartizate în limita plafonului disponibil. O cerere depusă nu garantează, prin ea însăși, stingerea datoriei: dacă Ministerul Finanțelor nu îi repartizează bani, dosarul este restituit administrației locale.

Normele permit și redepunerea unei cereri restituite pentru că nu îndeplinea condițiile. Primăria trebuie să o corecteze și să o depună din nou în termenul care se încheie la 25 noiembrie 2026.