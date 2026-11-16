Nuclearelectrica, companie deținută în proporție de 82,4981% de statul român la sfârșitul lui 2025, a semnat pe 16 noiembrie 2026 un contract de împrumut de 400 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, pentru modernizarea Unității 1 de la Cernavodă, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Pentru ceilalți acționari, semnarea înseamnă finanțare pentru lucrări, nu o plată imediată de dividende.

Contractul este prima jumătate a unui împrumut de 800 de milioane de euro. Banca Europeană de Investiții estimează costul întregului proiect la aproximativ 3,2 miliarde de euro, astfel că finanțarea sa ar acoperi un sfert. Costul de circa 3,1 miliarde de euro prezentat la semnare nu include cheltuielile cu finanțarea.

Banca a aprobat împrumutul în iulie 2026, iar acționarii Nuclearelectrica au votat finanțarea în octombrie. Planul prezentat acționarilor prevedea două contracte succesive, fiecare de 400 de milioane de euro. Al doilea este programat pentru începutul anului 2027, în funcție de etapele proiectului; forma lui finală trebuie aprobată de Consiliul de Administrație.

Banii sunt pentru lucrări, iar reactorul ar urma să fie oprit în 2027

Daniel Adam, directorul financiar al Nuclearelectrica, a declarat că împrumutul va fi utilizat în etapa de construcție. Potrivit calendarului companiei, pregătirea proiectului se desfășoară până în 2027, iar lucrările de modernizare sunt programate din 2027 până în 2030. Diferența până la costul total urmează să fie acoperită din banii companiei și din alte împrumuturi.

Nuclearelectrica a programat oprirea și deconectarea Unității 1 pentru 30 septembrie 2027. După modernizare, compania estimează că reactorul va mai funcționa 30 de ani și va produce aproximativ 5 milioane de megawați-oră de electricitate anual.

Oprirea reactorului poate apăsa pe profit, dar nu stabilește dividendul

Într-o documentație a Nuclearelectrica despre vânzarea energiei, citată de Profit.ro, compania estimează că oprirea Unității 1 va reduce la jumătate producția sa de electricitate în perioada lucrărilor. Estimarea indică și venituri mai mici în aceeași proporție, în timp ce o parte dintre cheltuieli va rămâne. Acesta este un risc pentru profit, nu un calcul al dividendului pe care îl va primi fiecare acționar.

Bugetul rectificat al companiei pentru 2026 a coborât profitul net estimat de la circa 2,065 miliarde la 1,178 miliarde de lei și dividendele estimate de la 683,062 milioane la 239,689 milioane de lei. Pentru anii următori, estimările indică un profit net de circa 1,597 miliarde de lei în 2027 și 604,752 milioane de lei în 2028. Aceste sume sunt estimări bugetare, nu efectul calculat numai pentru oprirea reactorului și nici dividende aprobate pentru acei ani.

Dobânda împrumutului se stabilește când compania ia banii

Mandatul aprobat de acționari prevede că, pentru fiecare sumă luată din împrumut, Nuclearelectrica și banca stabilesc atunci dacă dobânda este fixă sau variabilă și cât este ea. Valoarea contractului semnat nu arată, singură, cât va plăti compania în total pentru împrumut sau cât îi va rămâne pentru dividende.

Nuclearelectrica are programată publicarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea din 2026 pe 20 noiembrie. Semnarea celui de-al doilea contract de 400 de milioane de euro este planificată pentru 2027.