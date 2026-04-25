O nouă lege a salarizării bugetarilor este pe cale să schimbe radical modul în care sunt calculate veniturile angajaților la stat. Proiectul aduce salarii mai clare, dar vine la pachet cu eliminarea unor bonusuri consistente, printre care se numără chiar indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare.

Adio, bonusuri și sporuri?

Lucrurile stau destul de clar. Noua legislație propune o curățenie generală în sistemul stufos de adausuri salariale. unele dintre cele mai cunoscute bonusuri ar putea să dispară complet. Iar pe lista neagră se află două componente importante ale veniturilor multor bugetari: indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare.

V-ați gândit vreodată cât reprezintă aceste sporuri din venitul total al unui angajat? Ei bine, pentru unii, eliminarea lor ar putea însemna o scădere semnificativă a banilor primiți la final de lună, chiar dacă salariul de bază ar rămâne, la prima vedere, neatins.

O schimbare radicală.

Un nou mecanism de calcul

Cum vine asta, mai exact? Legea vrea să pună capăt haosului. Veniturile nu vor mai fi un puzzle de sporuri și adăugiri, ci vor fi calculate pe baza unei valori de referință unice. Această valoare de referință urmează să fie stabilită anual, cel mai probabil prin legea bugetului de stat.

Numai că asta nu e tot. Cea mai mare noutate este că majorările salariale nu vor mai putea fi făcute „din pix”, după bunul plac al șefilor de instituții sau în urma unor negocieri de culise. Orice creștere va fi legată direct de această valoare de referință, ceea ce ar trebui să aducă mai multă transparență și predictibilitate în sistem.

Contextul reducerilor de personal

Această reformă a salarizării nu vine într-un vid. Ea se suprapune peste o tendință deja vizibilă de restructurare a aparatului bugetar. Cifrele arată că, doar în anul 2026, numărul bugetarilor a înregistrat o scădere cu peste 32.000 de persoane.

Se pare că, dincolo de tăierea sporurilor, se urmărește și o eficientizare a instituțiilor publice. E drept că rămâne de văzut dacă aceste măsuri (atât legea salarizării, cât și reducerile de personal) vor avea efectul scontat sau vor crea doar mai multă nemulțumire în rândul celor care lucrează pentru stat.