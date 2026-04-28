Cancelarul german Friedrich Merz a aruncat luni o adevărată bombă, sugerând că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte concesii teritoriale în fața Rusiei. Declarația a fost făcută în fața unor studenți și leagă direct un viitor acord de pace de perspectivele Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

Teritorii contra pace

Vorbind în fața studenților de la Carolus-Magnus-Gymnasium din Marsberg, un oraș din Renania de Nord-Westfalia, liderul de la Berlin a fost neașteptat de direct. El a pus pe masă un scenariu dureros pentru ucraineni. „La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului; la un moment dat, sperăm, un tratat de pace cu Rusia. Atunci s-ar putea ca o parte din teritoriul Ucrainei să nu mai fie ucrainean”, a declarat Merz.

O declarație tranșantă.

Calea spre Europa, o monedă de schimb?

Numai că Merz nu s-a oprit aici. El a legat această posibilitate sumbră de singura veste bună pe care președintele Zelenski ar putea-o oferi poporului său în schimbul unor astfel de sacrificii: integrarea europeană. Cum vine asta, mai exact? Cancelarul a explicat cum ar trebui comunicată o astfel de decizie.

„Dacă președintele (Volodimir) Zelenski dorește să comunice acest lucru propriei populații și să obțină o majoritate pentru aceasta și trebuie să organizeze un referendum pe această temă, atunci trebuie să le spună în același timp oamenilor: ‘V-am deschis calea către Europa’”, a adăugat oficialul german. Progresul Kievului pe acest drum fusese blocat anterior de premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, dar înfrângerea sa în alegerile de la începutul lunii a reaprins speranțele că Ucraina poate avansa.

Aderare la UE. Nu atât de repede

E drept că Ucraina are în prezent statutul de candidat oficial la UE. Dar cancelarul german a ținut să tempereze orice entuziasm legat de o aderare rapidă, spunând că lucrurile nu sunt deloc simple. Pe bune, cine se aștepta la altceva? Merz a avertizat că Ucraina nu poate adera la bloc în timp ce se află în război și, mai mult, trebuie să îndeplinească criterii stricte, inclusiv cele privind statul de drept și combaterea corupției.

„Zelenski a avut ideea de a adera la UE la 1 ianuarie 2027. Acest lucru nu va funcționa. Nici măcar 1 ianuarie 2028 nu este realist”, a spus Merz, tăind scurt orice speranță pe termen scurt.

Soluții de compromis și bani de la Bruxelles

În schimb, cancelarul a propus pași intermediari. Printre aceștia se numără acordarea unor roluri de observator pentru Ucraina în instituțiile UE, o idee care, potrivit lui Merz, s-a bucurat de o largă aprobare din partea liderilor europeni la summitul de săptămâna trecută din Cipru, la care a participat și Zelenski.

Iar dincolo de declarații, Uniunea Europeană a aprobat recent un sprijin financiar masiv. Săptămâna trecută, blocul comunitar a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina (o sumă menită să acopere majoritatea nevoilor sale până în 2027). totusi statele membre rămân divizate în ceea ce privește ritmul real al negocierilor de aderare.