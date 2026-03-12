Aparatul care adaugă 1.000 de lei pe an la factura de curent. Ce arată o analiză E.ON

Un singur aparat electrocasnic, prezent în multe locuințe din România, poate încărca factura anuală la energie electrică cu aproape 1.000 de lei. Această cheltuială considerabilă a fost scoasă la iveală în urma unei analize detaliate a consumului casnic, în contextul în care tot mai multe familii caută soluții pentru a reduce costurile lunare.

Factura la electricitate a devenit una dintre cele mai importante cheltuieli pentru gospodării, iar identificarea marilor consumatori de energie este primul pas spre economisire. Potrivit unei analize a companiei de energie E.ON, citată de Csid.ro, specialiștii au creat un clasament al aparatelor electrocasnice care utilizează cea mai mare cantitate de curent electric.

Ce a declanșat analiza consumului

Creșterea prețurilor la energie a determinat numeroase persoane să fie mult mai atente la modul în care folosesc aparatele din casă. Dorința de a plăti sume cât mai mici pentru consumul de energie a stat la baza studiului realizat de E.ON. Analiza a avut ca scop principal să ofere consumatorilor o imagine clară asupra distribuției consumului de electricitate într-o locuință tipică.

Pe baza calculelor efectuate, experții au întocmit un top al primelor zece dispozitive din casă care contribuie cel mai mult la creșterea facturii. Identificarea acestora este esențială pentru a putea lua măsuri concrete de eficientizare a consumului.

Aparatul care generează costuri de 1.000 de lei anual

În urma analizei, s-a constatat că unul dintre aparatele electrocasnice comune poate genera singur costuri de până la aproximativ 1.000 de lei pe an. Suma exactă variază în funcție de doi factori principali: frecvența cu care este utilizat aparatul și eficiența sa energetică. Modelele mai vechi sau cele cu o clasă energetică inferioară sunt, de regulă, responsabile pentru un consum mult mai ridicat.

Studiul subliniază importanța de a verifica eticheta energetică la achiziționarea unui nou produs și de a conștientiza impactul pe care fiecare dispozitiv îl are asupra bugetului familiei.

Soluții pentru reducerea facturii la electricitate

Pentru a diminua cheltuielile cu energia, specialiștii recomandă câteva strategii simple, dar eficiente. Primul pas este identificarea exactă a aparatelor care consumă cel mai mult curent în propria locuință. Odată ce acestea sunt cunoscute, utilizarea lor poate fi optimizată.

În anumite situații, cea mai bună soluție pe termen lung este înlocuirea dispozitivelor vechi cu modele mai noi și mai economice. Chiar dacă implică o investiție inițială, un aparat dintr-o clasă energetică superioară poate aduce economii substanțiale la factură în anii următori.