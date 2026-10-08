ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a aprobat planul elaborat de Transelectrica pentru dezvoltarea rețelei electrice de transport în perioada 2026-2035. Investițiile prevăzute depășesc 12 miliarde de lei.

Programul cuprinde 117 lucrări de investiții, dintre care 25 sunt obiective complet noi, potrivit Realitatea. Pentru finanțare, Transelectrica are în vedere fonduri proprii, venituri din alocarea capacităților de interconexiune, credite bancare și finanțări de la instituții financiare internaționale. Compania ia în calcul și instrumente ale pieței de capital, precum și fonduri europene nerambursabile.

Interconexiunile au alocată aproximativ o cincime din valoarea programului

Creșterii capacității de interconexiune, adică a legăturilor electrice cu țările vecine, îi sunt asociate circa 2,3 miliarde de lei. Suma reprezintă aproximativ 19% din valoarea programului.

Lucrările prevăzute pentru aceste legături includ:

Pe traseul Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad este prevăzută axa de 400 de kilovolți (kV).

Spre Serbia, planul include circuitul 2 Porțile de Fier-Djerdap.

Legăturile cu Ungaria cuprind circuitul 2 Nădab-Békéscsaba și linia Oradea-Józsa.

Pentru conexiunea cu Republica Moldova este inclusă porțiunea din România a liniei Gutinaș-Strășeni.

Rețeaua se extinde pentru producția nouă și stocarea energiei

În țară, planul urmărește conectarea noilor capacități de producție și stocare și transportul energiei din zonele cu resurse regenerabile spre centrele de consum. Sunt prevăzute modernizarea liniilor și stațiilor existente, completarea inelului național de 400 kV și sporirea capacității de transport.

Pentru zonele cu producție nouă și pentru nordul țării sunt prevăzute următoarele intervenții:

Linia de 400 kV Isaccea-Tulcea Vest este prevăzută să aibă două circuite în locul unuia, iar linia de 400 kV Stâlpu-Brașov urmează să fie construită.

Pe axele Cernavodă-Pelicanu, București Sud-Gura Ialomiței, Gutinaș-Brașov și Brașov-Sibiu Sud este prevăzută o capacitate mai mare.

Pentru nord sunt planificate două linii de 400 kV: Gădălin-Suceava și Suceava-Bălți. În cazul celei din urmă, planul vizează porțiunea de pe teritoriul României.

La Bistrița și Botoșani sunt prevăzute două stații noi de transformare de 400/110 kV.

Planul include și transformatoare noi, alături de echipamente pentru controlul tensiunii și al fluxurilor de putere, denumite FACTS.

Digitalizarea urmărește folosirea mai eficientă a liniilor

Opt proiecte, care însumează 25 de lucrări, au statut de interes comun și mutual în cadrul planificării coordonate ENTSO-E. Între acestea se află CARMEN, un proiect de rețea inteligentă care utilizează monitorizare și automatizare avansate.

Componenta de digitalizare cuprinde DigiTEL Next-Gen Power Grid, bazat pe tehnologii precum Digital Twin, adică o replică digitală, și pe sisteme robotice autonome. Un alt proiect, DigiTEL Smart Lines, combină monitorizarea online cu evaluarea dinamică a capacității liniilor, tehnologia Dynamic Line Rating (DLR), pentru utilizarea mai eficientă a liniilor aeriene.

ANRE a cerut Transelectrica să prezinte, în termen de 30 de zile, un program de accelerare a lucrărilor nefinalizate de interconectare, în special cu Ungaria și Bulgaria. Autoritatea va monitoriza implementarea.