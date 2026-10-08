România conduce exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene (UE), cu 3,28 milioane de tone. La nivelul UE, livrările au ajuns la 7,52 milioane de tone până pe 4 octombrie 2026, față de 6,81 milioane de tone cu o săptămână înainte. România este pe primul loc și la exporturile de orz, porumb-boabe, rapiță și floarea-soarelui.

Datele Comisiei Europene, publicate marți și preluate de AgroIntel, acoperă sezonul 2026/27, început în iulie. Volumul de grâu moale exportat de UE este cu 1% peste cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Aceste clasamente au o limită: potrivit Comisiei Europene, evidența exporturilor nu este completă pentru Franța începând din 2024, pentru Bulgaria și Irlanda din sezonul 2023/24 și pentru Grecia din ianuarie 2026.

Livrările românești cresc la orz, porumb și oleaginoase

Poziția României și volumele exportate diferă de la o cultură la alta:

Grâu moale: 3,28 milioane de tone, urmate de cele 1,17 milioane de tone ale Lituaniei. Polonia și Letonia au câte 0,80 milioane de tone, iar Bulgaria are 0,65 milioane de tone.

Orz: 1,48 milioane de tone, față de 1,42 milioane de tone în raportul săptămânal precedent. Volumul românesc este cu mult peste cele exportate de Germania, Bulgaria și Franța.

Porumb-boabe: 95.255 de tone, în creștere de la 84.684 de tone. România se află înaintea Franței, Lituaniei și Poloniei.

Rapiță: 133.658 de tone, comparativ cu 81.404 de tone în raportul precedent, înaintea Lituaniei, Letoniei și Irlandei.

Floarea-soarelui: 130.920 de tone, față de 92.409 de tone anterior, înaintea Bulgariei și Croației.

La orz, creșterea livrărilor românești coexistă cu un volum european inferior celui de anul trecut. Exporturile UE au urcat într-o săptămână de la 1,91 milioane la 1,97 milioane de tone, dar rămân cu 44% sub nivelul din aceeași perioadă a sezonului anterior.

Nigeria înregistrează cel mai mare avans săptămânal al achizițiilor de grâu

Arabia Saudită este principala destinație pentru grâul moale exportat de UE. Volumele către cele cinci piețe menționate sunt:

Arabia Saudită: 899.624 de tone, cu 57.100 de tone peste săptămâna precedentă.

Nigeria: 757.235 de tone, după cel mai mare avans săptămânal, de 112.200 de tone. Livrările depășesc de două ori cele 334.942 de tone din aceeași perioadă a anului trecut.

Algeria: 711.934 de tone, comparativ cu 279.316 de tone în sezonul 2025/26.

Africa de Sud: 383.299 de tone.

Sudan: 319.734 de tone, fără modificări față de săptămâna precedentă.

Importurile europene de porumb sunt cu 32% peste anul trecut

UE a importat 5,44 milioane de tone de porumb, față de 4,96 milioane de tone cu o săptămână înainte. Volumul este cu 32% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

Statele Unite sunt principalul furnizor, cu 2.310.280 de tone, de peste trei ori cele 715.085 de tone livrate anul trecut. Urmează Ucraina, cu 1.516.422 de tone.

Brazilia a furnizat 1.363.880 de tone, mult sub cele 2.326.050 de tone din sezonul 2025/26. Canada, cu 139.579 de tone, și Argentina, cu 72.165 de tone, completează clasamentul.

Achizițiile de soia și rapiță rămân sub volumele anului trecut

UE a adus din import 3,06 milioane de tone de soia, un volum cu 9% sub cel de anul trecut. Din Brazilia au venit 2.529.899 de tone, față de 1.902.268 de tone în sezonul 2025/26.

Livrările Statelor Unite au ajuns la 343.769 de tone, după o creștere de 107.582 de tone într-o singură săptămână. Ele rămân însă sub cele 994.657 de tone din perioada corespunzătoare a anului trecut. Ucraina a furnizat 111.869 de tone, Canada 27.579 de tone, iar Uruguay 16.966 de tone.

La rapiță, importurile europene totalizează 0,95 milioane de tone, cu 10% sub nivelul din 2025. Ucraina conduce între furnizori cu 403.213 tone, după un avans săptămânal de 67.166 de tone, dar rămâne sub cele 611.376 de tone din sezonul trecut.

Ceilalți furnizori din clasament sunt Australia, cu 185.116 tone, Canada, cu 121.700 de tone, Moldova, cu 96.645 de tone, și Serbia, cu 68.538 de tone.

Importurile de șrot de soia au coborât cu 22%, la 4,40 milioane de tone. Cele de ulei de palmier au scăzut cu 18%, la 0,71 milioane de tone.

Recoltarea în curs poate aduce noi volume la export

AgroIntel relatează că seceta afectează recolta europeană de porumb și descrie sezonul ca fiind marcat de blocajul exporturilor rusești și ucrainene. Potrivit publicației, cererea internațională se îndreaptă tot mai des către produsele de origine românească.

Recoltarea florii-soarelui și a porumbului este încă în curs, iar volumele exportate de România la aceste două culturi ar putea crește în săptămânile următoare, potrivit AgroIntel.