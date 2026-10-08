Pentru debitorii cu credite legate de indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), majorarea aplicată de la 1 octombrie 2026 este de 0,01 puncte procentuale, cu un efect redus asupra ratelor. Verificarea costului creditului începe cu indicele prevăzut în contract și cu data la care banca actualizează dobânda.

Informațiile au fost relatate de Economica.net. Următoarea valoare este deja indicată: IRCC aferent tranzacțiilor din trimestrul al treilea al anului 2026 va fi de 5,61% de la 1 ianuarie 2027, potrivit seriei valorilor trimestriale. Debitorul trebuie să verifice în contract data la care banca îi actualizează dobânda pentru a stabili când se reflectă această valoare în rata sa.

Contractul stabilește ce indice trebuie urmărit

IRCC are două valori distincte: una zilnică, rezultată din tranzacțiile dintre bănci, și una trimestrială, folosită la creditele care au această referință. Pentru un asemenea contract, o creștere a valorii zilnice nu se transferă imediat în rata lunară.

Înaintea unei decizii de finanțare, verificarea contractului presupune trei pași:

Identificarea indicelui din formula dobânzii variabile: IRCC sau rata dobânzii oferite pe piața interbancară în lei (ROBOR).

Identificarea termenului de referință, dacă împrumutul este legat de ROBOR: la trei luni sau la șase luni, în funcție de contract.

Verificarea momentului contractual de actualizare a dobânzii și, pentru IRCC, a valorii trimestriale aplicabile atunci.

Distincția contează când debitorul compară formula din contract cu valorile publicate ale indicilor. Dacă dobânda este legată de ROBOR, trebuie urmărit termenul înscris în contract, la trei sau la șase luni. O cotație pentru alt termen nu arată ce indice va folosi banca la următoarea actualizare.

Majorarea din octombrie are un efect mic asupra ratei lunare

Majorarea IRCC din octombrie este mică în raport cu valoarea indicelui: acesta a trecut de la 5,56% la 5,57%. Deși schimbarea a stârnit îngrijorare în rândul debitorilor, impactul ei asupra ratelor este redus, potrivit relatării Digi Economic. Suma plătită de fiecare debitor depinde de condițiile creditului său.

Creșterea din octombrie este prima majorare a IRCC din 2026, după mai multe trimestre de scădere. Evaluarea unei tendințe trebuie însă separată de efectul acestei actualizări asupra plății lunare.

Într-o analiză publicată de Economica.net înaintea actualizării din octombrie, Claudiu Trandafir, fost bancher și fondator al Oferte Bancare.ro, aprecia că avansul anticipat atunci pentru IRCC era prea mic pentru a indica o schimbare de tendință. El invoca și stabilitatea ROBOR la trei luni de la sfârșitul lunii iulie.

Economistul Ovidiu Folcuț a apreciat, într-o declarație pentru Digi Economic, că modificarea este nesemnificativă în valoare absolută pentru ratele creditelor ipotecare. El consideră totuși creșterea un semnal de atenționare după trimestrele de scădere și spune că debitorii nu pot conta pe o diminuare rapidă a sumelor de plată.

IRCC trimestrial preia cu întârziere tranzacțiile dintre bănci

Valoarea zilnică a IRCC este o medie a dobânzilor tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară, ponderată cu volumele acestora. Astfel, o tranzacție cu volum mai mare are o pondere mai mare în calculul zilei.

Pentru valoarea trimestrială se face media aritmetică a indicilor zilnici din toate zilele lucrătoare ale trimestrului de referință. Calculul se stabilește la finalul unui trimestru folosind valorile din trimestrul anterior, iar băncile îl aplică în trimestrul următor.

Nivelul folosit în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026 reflectă tranzacțiile din aprilie-iunie 2026. În acel interval, valorile zilnice au variat între 5,47% și 5,7%. În trimestrul precedent, minimul fusese de 5,5%, iar maximul de 5,72%, potrivit explicațiilor lui Ovidiu Folcuț.

Banca Națională a României (BNR) a publicat prima valoare a IRCC la 2 mai 2019. Indicele a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 ca referință pentru dobânzile variabile ale creditelor noi acordate persoanelor fizice, cu o metodologie bazată pe tranzacții interbancare efective.

Cotațiile zilnice arată mișcarea pieței, nu rata aplicată imediat

La începutul lunii octombrie, IRCC zilnic a avut următoarea evoluție:

2 octombrie 2026: 6,18%.

5 octombrie 2026: 6,11%.

6 octombrie 2026: 5,94%.

7 octombrie 2026: 5,83%.

Prima valoare din această succesiune a fost și maximul perioadei 6 iulie-8 octombrie 2026. Minimul intervalului a fost de 5,51%, înregistrat la 19 august, iar media perioadei selectate a fost de 5,64%. Această medie acoperă un interval diferit de trimestrul folosit pentru actualizarea creditelor.

Tranzacțiile din octombrie intră în calculul indicelui care se va aplica de la 1 aprilie 2027. Prin acest calendar, mișcările curente ale pieței ajung în ratele bazate pe IRCC cu întârziere.

Finanțarea pe termen lung presupune mai multe actualizări ale dobânzii

La creditele pe 10, 20 sau 30 de ani, dobânzile pot trece prin numeroase modificări, inclusiv nefavorabile debitorilor, avertizează Ovidiu Folcuț. Observația privește atât împrumuturile existente, cât și decizia de a contracta un credit ipotecar.

Economistul consideră că inflația, evoluția economiei și contextul politic intern și internațional nu susțin o scădere semnificativă a dobânzilor pe termen scurt și, probabil, nici pe termen mediu. În evaluarea sa, semnalele venite inclusiv din afara țării indică încheierea perioadei în care finanțarea putea fi obținută la dobânzi foarte mici.

În aceeași evaluare, revenirea IRCC sub 2-3%, niveluri întâlnite în perioada pandemiei sau anterior, are șanse reduse. Folcuț condiționează o evoluție favorabilă a dobânzilor de continuarea și consolidarea scăderii inflației în trimestrele următoare.

Seria valorilor trimestriale oferă repere pentru comparație: IRCC a fost de 5,68% pentru trimestrul al treilea din 2025, de 5,58% pentru ultimul trimestru al acelui an și de 5,56% pentru primul trimestru din 2026. Valoarea aplicată din octombrie, de 5,57%, a urmat acestor scăderi.