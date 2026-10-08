Gospodăriile care primesc oferte noi de electricitate în toamna lui 2026 ar putea plăti aproximativ 1,67 lei/kWh, cu taxa pe valoarea adăugată (TVA), în scenariul central al Asociației Energia Inteligentă (AEI). Reperul pentru ofertele comparabile din toamna anului trecut este de 1,30 lei/kWh.

„Am revizuit estimările pe care le-am avut în luna august. Practic atunci aveam o serie de crize care se prefigurau, dar ulterior lucrurile au explodat și au apărut mult mai multe elemente noi”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele AEI, la Antena 3 CNN.

Estimarea asociației privește contractele casnice noi pe 12 luni, potrivit Playtech. Efectul asupra facturilor depinde de furnizor, contract, momentul reînnoirii și zona de distribuție, astfel că majorările nu s-ar aplica identic și simultan tuturor consumatorilor.

Consumul lunar stabilește diferența de plată în fiecare scenariu

Pentru o gospodărie care consumă 200 kWh lunar, comparația pornește de la o factură de 260 de lei. Cele trei scenarii AEI indică următoarele valori:

Scenariul favorabil: o majorare de 0,25 lei/kWh, până la aproximativ 1,55 lei/kWh. Factura ar ajunge la 310 lei, cu 50 de lei în plus pe lună.

Scenariul central: o majorare de 0,37 lei/kWh. Factura ar ajunge la 334 de lei, cu 74 de lei în plus pe lună.

Scenariul tensionat: un preț de 1,80 lei/kWh. Factura ar ajunge la 360 de lei, cu 100 de lei în plus pe lună.

Pentru celelalte niveluri de consum, sumele lunare suplimentare estimate față de același reper sunt prezentate în ordinea scenariilor favorabil, central și tensionat:

La 100 kWh pe lună, factura ar crește cu aproximativ 25 de lei în scenariul favorabil, cu 37 de lei în cel central și cu 50 de lei în cel tensionat.

La 150 kWh, sumele în plus ar fi de 37,50 lei, 55,50 lei și, respectiv, 75 de lei.

La 250 kWh, creșterile ar ajunge la 62,50 lei, 92,50 lei și 125 de lei.

La 300 kWh, gospodăria ar plăti în plus 75 de lei, 111 lei sau 150 de lei, în aceeași ordine a scenariilor.

La un consum de 300 kWh, factura ar urca de la 390 de lei, cât rezultă din prețul de referință, la aproximativ 501 lei dacă scenariul central s-ar aplica integral.

Achizițiile furnizorilor explică cea mai mare parte a majorării estimate

Reînnoirea achizițiilor angro, adică energia cumpărată de furnizori pentru a fi revândută consumatorilor, ar contribui cu aproximativ 25 de bani/kWh la creșterea din scenariul central. Recuperarea unor pierderi, primele suplimentare de risc și finanțarea ar adăuga aproximativ șase bani/kWh, conform estimărilor AEI.

În explicația sa, Chisăliță a indicat dificultățile care persistă la reactoarele 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă, nivelul ridicat al importurilor și costurile foarte mari de pe piața electricității.

Datele OPCOM folosite în analiza asociației arată că, pe piața pentru ziua următoare, prețul mediu din august a crescut de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026. Pentru septembrie, comparația între aceiași ani indică o creștere de la 506,05 lei/MWh la 917,36 lei/MWh.

Calculul AEI presupune că aproximativ 65% din necesarul de energie este cumpărat la termen, prin contracte pentru livrări viitoare. În exemplul analizat, costul acestei componente ar urca de la 650 la 850 lei/MWh. Contribuția estimată la scumpire este de aproximativ 0,157 lei/kWh, reprezentând 43% din majorarea scenariului central.

Restul de 35% este cumpărat pe piața spot, pentru livrare pe termen scurt. Scumpirea acestei componente ar adăuga aproximativ 0,091 lei/kWh.

Orele de consum și cursul valutar intră în prețul final

Costul achizițiilor depinde și de distribuția consumului pe parcursul zilei. Dimineața și mai ales seara, folosirea simultană a electrocasnicelor, iluminatului, cuptoarelor sau sistemelor de încălzire poate mări cererea. Energia cumpărată pentru aceste intervale poate avea un preț mai ridicat.

În calcul intră și echilibrarea sistemului, adică menținerea echilibrului dintre energia produsă și cea consumată, riscul ca energia contractată să nu fie livrată, transportul și distribuția.

Deprecierea leului are o contribuție mai mică decât energia propriu-zisă. AEI estimează că majorarea cursului euro cu 18 bani în primele nouă luni ale anului are un efect de aproximativ 0,009 lei/kWh asupra prețului.

Componentele analizate însumează un impact central de aproximativ 300 lei/MWh fără TVA, respectiv aproximativ 0,372 lei/kWh cu TVA. Chisăliță precizează însă că unele prime de risc nu trebuie adunate automat dacă furnizorul folosește deja produse prin care acoperă riscurile respective.

Primele oferte ar putea ajunge la consumatori din octombrie

Ofertele care reflectă aceste costuri ar putea fi transmise gospodăriilor începând din octombrie 2026. Asociația nu anticipează o revenire rapidă a prețurilor.

„Cel puțin șase luni prognoza pe care am dat-o noi este valabilă. Bineînțeles, în funcție de eventualele evoluții pe care le vom vedea în perioada următoare o să facem o revizuire în plus sau în minus”, a explicat Chisăliță.