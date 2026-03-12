Aparatul electrocasnic care te costă 1.000 de lei pe an la factura de curent

Un singur aparat electrocasnic din locuință poate umfla factura anuală la energie cu până la 1.000 de lei, o sumă considerabilă pentru bugetul oricărei familii. Din acest motiv, tot mai mulți români caută soluții pentru a reduce consumul și a identifica marii „vampiri” energetici din casă.

Creșterea costurilor cu electricitatea a transformat această factură într-una dintre cele mai importante cheltuieli lunare, iar orice economie este binevenită. O analiză a consumului casnic, citată de Csid, arată că unele dispozitive au un impact mult mai mare decât ne-am aștepta asupra costurilor totale.

Analiza care dezvăluie consumatorii ascunși

Pentru a oferi o imagine clară asupra distribuției consumului într-o gospodărie, compania de energie E.ON a realizat un studiu aprofundat. Specialiștii au analizat datele și au întocmit un clasament al aparatelor electrocasnice care utilizează cea mai mare cantitate de energie electrică.

Pe baza acestor calcule a rezultat un top al primelor zece dispozitive care contribuie cel mai mult la creșterea facturii. Identificarea acestora este primul pas pentru a putea controla și reduce cheltuielile lunare cu energia.

De ce un singur aparat poate costa 1.000 de lei anual

Studiul arată că anumite aparate pot genera singure costuri de aproximativ 1.000 de lei pe an. Această valoare nu este una fixă, ci depinde în mod direct de doi factori principali: frecvența de utilizare și clasa de eficiență energetică a aparatului.

Un aparat mai vechi sau folosit intensiv va avea un impact mult mai vizibil pe factură. Înțelegerea acestor aspecte ajută consumatorii să ia decizii informate, fie că aleg să folosească aparatul mai rar, fie că decid să îl înlocuiască cu un model mai economic.

Strategii pentru reducerea facturii la electricitate

Majoritatea oamenilor își doresc să plătească sume cât mai mici pentru energia consumată. Odată ce aparatele cu consum ridicat sunt identificate, se pot aplica mai multe strategii. Utilizarea mai eficientă a acestora este o soluție imediată.

Pe termen lung, înlocuirea dispozitivelor vechi cu unele noi, având o clasă energetică superioară, reprezintă cea mai bună investiție pentru a reduce permanent costurile facturii la curent. Astfel, controlul cheltuielilor devine un proces mult mai simplu.