Un apartament de lux ce i-a aparținut legendarei Brigitte Bardot a fost scos la vânzare pentru o sumă impresionantă. Prețul cerut este de 7.900.000 de euro pentru reședința spectaculoasă situată în inima Parisului, în exclusivistul arondisment 16.

Istorie și glamour parizian

Proprietatea în stil Art Deco nu este doar o simplă locuință, ci o bucată de istorie. În anii ’60, a fost faimosul cuib de iubire al actriței franceze și al lui Gunter Sachs, un loc încărcat de povești și amintiri. Amplasarea în cartierul OECD îi confirmă statutul exclusivist. V-ați gândit vreodată cum ar fi să locuiți într-un spațiu care a aparținut unui simbol al cinematografiei?

Lux desăvârșit pe 467 mp

Iar detaliile interioare sunt, pe bune, copleșitoare. Vorbim despre o suprafață totală de 467 de metri pătrați, cu saloane impunătoare cu dublă înălțime și pardoseli luxoase din onix și marmură. Vitraliile Tiffany adaugă un plus de eleganță și culoare. Si mai este ceva. Oglinda monumentală care domină unul dintre spații provine chiar de pe celebrul pachebot France, aducând cu ea o aură de nostalgie și grandoare.

O proprietate cu adevărat unică.

Modernizat pentru un nou capitol

Numai că, deși are o istorie bogată, apartamentul nu este deloc învechit. A fost renovat complet în 2018, fiind pregătit pentru un nou proprietar, fără a necesita investiții suplimentare. E drept că s-a păstrat farmecul glamour, de la baia din marmură mov a lui Bardot (un detaliu intim și faimos) până la pereții din catifea roșie, care au fost inspirați de legendarul club al lui Régine.

Pe lângă cele patru dormitoare, reședința include facilități moderne de top. Noul proprietar se va bucura de un cinematograf privat, o sală de sport complet echipată și o cramă pentru colecția de vinuri. Se adaugă și o splendidă grădină de iarnă de 52 de metri pătrați, perfectă pentru relaxare.

Listarea proprietății este gestionată de compania kretzfamilyrealestate, pregătind astfel un nou capitol pentru fosta reședință a iconicei actrițe.