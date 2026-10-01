Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide la 6 octombrie 2026, ora 9:00, sesiunea prin care fermierii eligibili pot obține până la 200.000 de euro pentru un proiect de consolidare și modernizare a exploatației. Cererile se depun online până la 2 decembrie 2026, ora 16:00.

Bugetul total al intervenției DR-12 este de 169,589 milioane de euro, potrivit Agrobiznes.ro. Din această sumă, sectorului zootehnic îi sunt alocate 84,795 milioane de euro, iar celelalte sectoare agricole, inclusiv cel vegetal, au la dispoziție 84,795 milioane de euro.

Aproape 170 de milioane de euro sunt accesibile prin DR-12 fermierilor de cel mult 45 de ani care au exploatația înregistrată de minimum cinci ani, pentru consolidarea fermelor, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Eligibilitatea depinde de vârstă, conducerea fermei și finanțările anterioare

Intervenția DR-12 stabilește trei categorii de solicitanți:

fermierii care sunt șefi ai exploatației și au cel mult 40 de ani la depunerea cererii, înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani;

fermierii care au beneficiat de finanțare prin submăsura 6.1, indiferent de vârsta avută la depunerea noului proiect;

fermierii care au cel mult 45 de ani și nu au împlinit încă 46 de ani.

În cazul ultimei categorii, înregistrarea exploatației trebuie să dateze de minimum cinci ani la momentul depunerii cererii.

Sprijinul acoperă până la 80% din costurile eligibile

Tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani pot primi finanțare pentru maximum 80% din costurile eligibile ale proiectului. Pentru celelalte categorii de beneficiari, sprijinul poate acoperi până la 65% din aceste costuri.

Pragul de calitate este de 80 de puncte pentru proiectele depuse în prima etapă, între 6 octombrie și 5 noiembrie 2026. În etapa a doua, desfășurată între 6 noiembrie și 2 decembrie 2026, pragul scade la 45 de puncte pentru ambele componente bugetare.

Finanțarea acoperă modernizarea producției și a capacităților fermei

Cheltuielile eligibile includ investiții în activele necesare producției, depozitării și procesării la nivelul exploatației:

capacități pentru condiționarea și depozitarea produselor agricole obținute în fermă;

crearea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv crearea și reconversia plantațiilor;

unități de condiționare, depozitare și procesare la nivelul fermei, împreună cu dotările aferente, ca parte secundară a proiectului;

utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice;

echipamente agricole performante;

echipamente pentru gestionarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor.

Capacitatea facilităților de condiționare și depozitare trebuie corelată cu volumul de producție al exploatației.

Fondurile europene sunt completate de contribuția Guvernului României

Planul Strategic PAC 2023-2027 include intervenția DR-12, finanțată din contribuțiile Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Guvernului României. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale gestionează Planul Strategic PAC, iar AFIR îl implementează.

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