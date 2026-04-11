Prețurile la carburanți continuă să scadă, benzina ajungând la un minim de 8,72 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde cu 9,5 lei. Dar, în contextul variațiilor mari din ultima perioadă, influențate de conflictul din Iran, șoferii au la dispoziție un instrument oficial pentru a găsi cel mai bun preț din zona în care se află.

Cum găsești cel mai bun preț

Aplicația se numește Monitorul Prețurilor. Lansată încă din anul 2016 pentru București și Ilfov, platforma a fost extinsă la nivel național în 2019. Scopul său este dublu: pe de o parte, urmărește stimularea concurenței între companiile de distribuție, iar pe de altă parte, asigură consumatorului posibilitatea de a alege carburanții cu cel mai bun raport calitate-preț.

O investiție de 300.000 de euro

Investiția în lansarea acestui proiect s-a ridicat la 300.000 de euro. Și ce face, mai exact, platforma? prin proiectul derulat de Consiliul Concurenței a fost creată o bază de date care conține informații despre principalele companii care comercializează carburanți. Aici sunt incluse amplasarea geografică a benzinăriilor, tipurile de carburanți vândute (benzină standard și premium, motorină standard și premium, plus GPL) și, clar, prețurile la pompă practicate în fiecare locație.

Mai mult decât prețuri la pompă

Numai că aplicația nu se oprește aici.

Portalul permite și localizarea stațiilor de carburanți care oferă servicii de încărcare electrică. În plus, Monitorul Prețurilor conține informații detaliate despre serviciile disponibile în fiecare stație de alimentare și permite chiar filtrarea acestora în funcție de nevoile șoferului.

Statul, cel mai mare câștigător

V-ați gândit vreodată cât din prețul afișat la pompă ajunge, de fapt, la stat? Lucrurile stau destul de clar. La un preț de 10 lei pentru un litru de motorină, statul încasează peste 5 lei din acciză și TVA. E drept că Guvernul a decis recent o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru, însă taxarea rămâne componenta principală din prețul final plătit de consumatori.

Transparentizarea prețurilor prin acest portal vine în contextul în care Guvernul a propus mai multe măsuri pentru a rezolva criza din piața energiei, iar volatilitatea continuă să influențeze costurile la pompă.