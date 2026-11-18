Poți fi concediat disciplinar fără preaviz dacă ai săvârșit cu vinovăție o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile muncii. Înainte de concediere, angajatorul trebuie să te cheme la cercetare, să îți dea ocazia să te aperi și să îți comunice o decizie scrisă. Aceste reguli din Codul muncii se aplică salariaților cu contract individual de muncă.

Ce fapte pot duce la concediere

Fapta trebuie să aibă legătură cu munca și să încalce legea, contractul, regulamentul intern sau o dispoziție legală a unui superior. Nu există o listă de fapte pentru toate locurile de muncă. O singură abatere poate duce la concediere dacă este gravă; angajatorul poate invoca și abateri repetate.

Gravitatea se apreciază după împrejurări, vina salariatului, urmările faptei, comportamentul său la serviciu și sancțiunile anterioare. Legea nu stabilește câte abateri înseamnă „repetate” și nu cere ca salariatul să primească mai întâi un avertisment. Pentru aceeași faptă, angajatorul poate aplica o singură sancțiune.

Concedierea este cea mai severă sancțiune. În funcție de faptă, angajatorul poate alege avertismentul scris, trecerea temporară într-o funcție mai joasă pentru cel mult 60 de zile sau reducerea salariului de bază cu 5-10% pentru una până la trei luni. Pentru o funcție de conducere, reducerea poate privi și plata aferentă funcției.

Când refuzul unei sarcini poate fi abatere

Refuzul poate fi abatere dacă sarcina este legală, ține de atribuțiile tale și ai refuzat-o cu vinovăție. Curtea de Apel Iași a stabilit într-un caz din 2023 că refuzul unei sarcini care depășea atribuțiile și competențele salariatului nu era abatere disciplinară. Într-un alt caz, din 2021, instanța a spus că era justificat să refuze plecarea în cursă cu un vagon care nu avea dotările necesare.

Ce trebuie să facă angajatorul înainte de concediere

Concedierea disciplinară nu are preavizul minim de 20 de zile lucrătoare prevăzut pentru anumite alte concedieri. Lipsa preavizului nu înseamnă că un anunț verbal îți încheie contractul. Procedura are acești pași:

Angajatorul te convoacă în scris la cercetare. Convocarea trebuie să arate pentru ce faptă ești chemat, precum și data, ora și locul întâlnirii. Îți dă ocazia să explici ce s-a întâmplat și să aduci probe. Poți prezenta documente și mesaje și poți cere să fii asistat de un consultant specializat în legislația muncii sau de reprezentantul sindicatului din care faci parte. Alege sancțiunea în funcție de faptă și emite decizia scrisă. Trebuie să o emită în cel mult 30 de zile calendaristice de când a aflat despre abatere, fără să depășească șase luni de la faptă. Îți comunică decizia în cel mult cinci zile calendaristice de la emitere. Concedierea produce efecte de la comunicare, nu din ziua în care ți se spune verbal că vei pleca.

Cercetarea este obligatorie înaintea concedierii disciplinare. Dacă nu te prezinți la o convocare făcută legal și nu ai un motiv obiectiv, angajatorul poate aplica sancțiunea fără să mai facă cercetarea.

Ce trebuie să scrie în decizie

Decizia trebuie să descrie fapta și regula încălcată. Trebuie să explice de ce angajatorul ți-a respins apărările sau, dacă nu a avut loc cercetarea, de ce a lipsit aceasta. Mai trebuie să indice baza legală a sancțiunii, termenul de contestare și instanța la care poți depune contestația. Lipsa elementelor obligatorii atrage nulitatea deciziei.

Decizia se înmânează personal, cu semnătură de primire. Dacă refuzi să o primești, angajatorul o poate trimite prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reședința pe care i-ai comunicat-o. În proces, angajatorul nu poate înlocui motivul din decizie cu altul.

Ce bani și acte primești la plecare

Concedierea disciplinară nu șterge salariul pentru munca deja prestată. Zilele de concediu de odihnă rămase nefolosite se compensează în bani la încetarea contractului. Ultimul salariu se plătește la data stabilită în contract, în contractul colectiv sau în regulamentul intern; nu există o zi de plată unică pentru toate concedierile. Salariile compensatorii nu sunt acordate automat la concedierea disciplinară.

La un salariu brut de 6.000 de lei datorat integral pentru ultima lună lucrată, de exemplu, calculul obișnuit ar fi cel de mai jos dacă întreaga sumă este baza contribuțiilor și nu există deduceri sau alte rețineri:

Contribuția la pensie: 25% din 6.000 de lei = 1.500 de lei.

Contribuția la sănătate: 10% din 6.000 de lei = 600 de lei.

Suma rămasă pentru calculul impozitului: 6.000 – 1.500 – 600 = 3.900 de lei.

Impozitul: 10% din 3.900 de lei = 390 de lei.

Salariul net din acest exemplu: 6.000 – 1.500 – 600 – 390 = 3.510 lei.

Acest rezultat nu include plata concediului nefolosit. Acea sumă depinde de câte zile au rămas și de drepturile salariale folosite la calcul; nici totalul primit la plecare nu poate fi stabilit numai din salariul brut lunar.

La încetare, angajatorul trebuie să îți dea adeverința privind activitatea, durata, salariul și vechimea, precum și extrasul certificat din REGES-ONLINE, registrul electronic al contractelor de muncă. Copiile documentelor din dosarul personal se cer în scris și se eliberează în cel mult 15 zile lucrătoare. Poți obține și tu un extras din registru și poți cere angajatorului să corecteze datele greșite.

Ce faci dacă decizia sau plata este greșită

Poți contesta concedierea la tribunal în 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei. Pentru a pregăti cererea, păstrează decizia și dovada datei la care ai primit-o, inclusiv plicul dacă a venit prin poștă. Strânge și convocarea, apărările trimise angajatorului și probele pe care le ai. Nu aștepta răspunsul la o eventuală sesizare făcută inspectoratului de muncă înainte să depui contestația.

În cerere, indică decizia contestată, data la care ți-a fost comunicată, motivul pentru care ceri anularea și probele pe care te bazezi. Poți cere și drepturile salariale pierdute și, dacă vrei să revii la serviciu, reintegrarea. Cererea se depune la tribunalul de care ține domiciliul, reședința sau locul tău de muncă, fără taxă judiciară de timbru.

În proces, angajatorul trebuie să dovedească fapta și respectarea procedurii. Dacă instanța anulează concedierea, poate acorda salariile și celelalte drepturi pierdute și, la cererea ta, poate dispune întoarcerea la serviciu. Pentru salarii neachitate poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă și poți cere plata la tribunal; dreptul de a cere salariile restante se prescrie în trei ani.

Întrebări frecvente

Poate angajatorul să îmi dea o amendă disciplinară?

Nu. Amenzile disciplinare sunt interzise. Reducerea temporară a salariului este o sancțiune diferită, permisă numai în condițiile din Codul muncii.

O sancțiune veche rămâne pentru totdeauna în calcul?

Nu. Sancțiunea se șterge de drept după 12 luni dacă în acest interval nu primești o nouă sancțiune.

Este obligatorie o comisie de trei persoane?

Nu. Angajatorul poate desemna pentru cercetare o persoană, o comisie sau un consultant extern specializat în legislația muncii.

Pot fi concediat disciplinar în concediu medical sau de odihnă?

Legea interzice concedierea în aceste perioade protejate. Protecția se aplică și în concediul de maternitate sau în cel pentru creșterea copilului; excepția prevăzută de lege privește reorganizarea judiciară, falimentul ori dizolvarea angajatorului.

Primesc indemnizație de șomaj după concedierea disciplinară?

În principiu, nu. Legea șomajului cere ca încetarea contractului să fie din motive care nu îi pot fi imputate salariatului și, între alte condiții, cel puțin 12 luni de contribuții în ultimele 24 de luni.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal; Legea nr. 76/2002 privind șomajul; Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 privind REGES-ONLINE; Curtea de Apel Iași, buletinele de jurisprudență privind refuzul sarcinilor de serviciu; Inspecția Muncii, ghidul REGES-ONLINE și informațiile despre salariile restante.