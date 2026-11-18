Prețurile de consum din România au fost cu 7% mai mari în octombrie 2026 decât în octombrie 2025, arată datele publicate la 18 noiembrie de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. România a avut cea mai mare rată anuală a inflației din UE, dar cifra nu arată cât a cheltuit în plus fiecare familie.

În septembrie, rata calculată în același fel pentru România fusese de 6,5%. Creșterea la 7% în octombrie înseamnă că rata anuală a urcat cu 0,5 puncte procentuale, nu că prețurile au crescut cu 7% numai din septembrie până în octombrie.

Ce înseamnă 7% pentru un coș de 100 de lei

Dacă un coș ipotetic de bunuri și servicii costa 100 de lei în octombrie 2025, o scumpire de 7% l-ar duce la 107 lei în octombrie 2026. Diferența este de 7 lei. Exemplul transformă procentul în lei, dar nu reprezintă cheltuiala unei familii: oamenii cumpără lucruri diferite și în cantități diferite.

Rata anuală compară prețurile cu cele din aceeași lună a anului trecut. Pentru schimbarea față de luna imediat anterioară, Institutul Național de Statistică (INS) a raportat o creștere de 0,82% a prețurilor din octombrie față de septembrie 2026, folosind calculul său național.

România a depășit media UE cu 3 puncte procentuale

În octombrie 2026, rata anuală a inflației a fost de 4% în Uniunea Europeană și tot de 4% în țările care folosesc euro, potrivit Eurostat. Ambele valori urcaseră de la 3,8% în septembrie. Rata României a fost cu 3 puncte procentuale peste media UE.

După România au urmat Lituania, cu 6,1%, și Bulgaria, cu 5,9%. La celălalt capăt al comparației, Suedia a avut o rată de 0,6%. Aceste procente arată cât au crescut prețurile într-un an în fiecare țară, nu unde costă cel mai mult aceleași cumpărături.

De ce INS a publicat 6,9%, iar Eurostat arată 7%

INS a publicat la 12 noiembrie două rate pentru octombrie, calculate pentru scopuri diferite. În calculul folosit pentru inflația din România, valoarea din tabelul instituției este 6,94%, prezentată rotunjit în comunicat ca 6,9%. În calculul folosit pentru comparația dintre țările UE, INS a raportat 7%.

Cifra națională se numește indicele prețurilor de consum, sau IPC. Cifra folosită pentru comparația europeană se numește indicele armonizat al prețurilor de consum, sau IAPC. Cei 6,94% și 7% nu sunt două rotunjiri ale aceleiași valori: sunt rezultatele a doi indicatori diferiți, publicați chiar de INS.

Și comparația cu septembrie trebuie făcută în interiorul aceleiași serii. În calculul național al INS, rata a urcat de la 6,6% în septembrie la 6,9% în octombrie. În calculul european, rata României a urcat de la 6,5% la 7%.

Următoarele cifre apar în decembrie

INS anunță pentru 14 decembrie 2026 următorul comunicat despre prețurile de consum. Eurostat indică 17 decembrie 2026 pentru următoarea publicare a ratei anuale a inflației, care va permite o nouă comparație între România și celelalte țări ale UE.