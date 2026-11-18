România a avut în octombrie 2026 cea mai mare inflație anuală din Uniunea Europeană, de 7%, potrivit datelor Eurostat publicate la 18 noiembrie. Cifra arată cât au crescut, în medie, prețurile față de octombrie 2025 și îi ajută pe oameni să înțeleagă de ce aceeași sumă poate cumpăra mai puțin.

Dacă un coș statistic de bunuri și servicii ar fi costat 100 de lei în octombrie 2025, o creștere de 7% l-ar duce la 107 lei un an mai târziu. Este un exemplu de calcul, nu factura unei familii: fiecare gospodărie cumpără alte lucruri, iar prețurile lor nu au crescut toate la fel.

Scumpirile din România au depășit tot mai mult media UE

În septembrie, România avea o inflație anuală de 6,5%, iar media UE era de 3,8%, arată datele Eurostat pentru acea lună. În octombrie, ratele au urcat la 7% în România și la 4% în UE. Diferența dintre România și media Uniunii a ajuns astfel la 3 puncte procentuale, față de 2,7 puncte în septembrie.

România a rămas pe primul loc în UE la ritmul scumpirilor. În octombrie, Lituania a avut 6,1%, iar Bulgaria 5,9%; la celălalt capăt s-au aflat Suedia, cu 0,6%, și Cehia și Danemarca, fiecare cu 2,1%, potrivit datelor Eurostat. Prețurile nu au scăzut în România: rata de 7% înseamnă că nivelul lor mediu a fost mai mare decât cu un an înainte.

Serviciile și unele cheltuieli obișnuite s-au scumpit mai repede

Institutul Național de Statistică (INS) arată că, între octombrie 2025 și octombrie 2026, serviciile s-au scumpit în România cu 11,23%. Mărfurile nealimentare au crescut cu 7,66%, iar alimentele cu 3,07%. Aceste procente arată schimbarea prețurilor pe categorii, nu cât ocupă fiecare categorie din bugetul unei familii.

În datele INS apar și diferențe mari între cheltuieli concrete. Tabelul arată scumpirea fiecăreia față de octombrie 2025.

Cheltuială Tip Scumpire anuală (%) Motorină Nealimentare 43,45 Chirie Servicii 38,46 Benzină Nealimentare 32,91 Apă, canal, salubritate Servicii 13,69 Cafea Alimente 12,48

Un șofer care cumpără motorină și o persoană care plătește chirie pot simți alte creșteri decât cineva care nu are aceste cheltuieli. De aceea, rata medie de 7% nu poate fi aplicată direct la bugetul oricărei familii.

De ce INS a anunțat 6,94%, iar comparația europeană arată 7%

Eurostat folosește pentru comparația dintre state un mod comun de măsurare a prețurilor, numit indice armonizat. Pe această bază, România a avut 7% în octombrie. INS a calculat și rata după indicele național al prețurilor de consum: 6,94% față de octombrie 2025, după 6,6% în septembrie. Sunt două măsurători ale scumpirii, nu două creșteri care se adună.

Prețurile au crescut și de la o lună la alta. Potrivit INS, în octombrie au fost cu 0,82% peste cele din septembrie: alimentele s-au scumpit cu 0,56%, mărfurile nealimentare cu 0,97%, iar serviciile cu 0,83%. Aceste cifre lunare nu trebuie confundate cu ratele care compară octombrie 2026 cu octombrie 2025.

INS a programat următorul comunicat despre prețurile de consum pentru 14 decembrie 2026. Acesta va arăta cum s-au schimbat prețurile în noiembrie.