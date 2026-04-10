Aproape 40.000 de români au rămas fără loc de muncă în primele trei luni din 2026, de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut, conform datelor de la Inspecția Muncii. Practic, vorbim de peste 400 de oameni concediați în fiecare zi lucrătoare din ianuarie și până în aprilie.

Cifrele sunt un șoc.

Industria și comerțul, în fruntea listei negre

Ca să înțelegem mai bine amploarea, este ca și cum un întreg municipiu, de mărimea Dejului, ar rămâne brusc fără niciun angajat. Cele mai multe disponibilizări au fost în fabrici și uzine. Urmează comerțul, reparațiile auto și construcțiile. Dar și în domeniile servicii, transporturi și HORECA, mii de oameni au rămas fără loc de muncă anul acesta.

Marile companii deja dau tonul. Anunțurile recente de la uzina Dacia și de la eMAG, puse pe seama scăderii consumului, sunt un semnal de alarmă pentru întreaga economie. „Faptul că un gigant ca Dacia Renault disponibilizează e un semnal că volumele și business-ul scad, va pune o presiune mare pe piața muncii și pe oameni în general, și pe economie. Bugetul e constituit de taxele care vin pe salarii”, avertizează Robert Zisu, producător de componente plastice.

Iar contextul global nu ajută deloc. „Întreaga planetă traversează de 2 ani de zile o perioadă de instabilitate, inflație, costuri tot mai mari, acum războaie și preț al petrolului mare, într-adevăr asta duce la o scădere a consumului. Se vede și la noi în România, eMAG a anunțat câteva concedieri. Toate sunt justificate de scăderea volumului vânzărilor”, explică Doru Supeală, consultant în employer branding.

„Asta va fi regula de acum”

Dincolo de cifrele seci, se conturează o nouă realitate economică. Nu mai vorbim de o criză temporară, ci de o transformare structurală, spun economiștii. „Asta va fi regula de acum, nu excepția. Ai inteligență artificială, ai costuri very mari, ai un consumator foarte pretențios care nu mai consumă ca și altădată, care și el, la rândul lui, are semne de întrebare despre viitor”, subliniază profesorul de economie Adrian Mitroi.

V-ați gândit vreodată cum va arăta jobul dumneavoastră peste cinci ani?

Revoluția AI lovește și în IT

Nici sectorul IT, considerat până de curând un pariu sigur, nu a scăpat. De la începutul anului, 800 de specialiști și-au pierdut locurile de muncă, în special în zonele unde sarcinile pot fi preluate rapid de inteligența artificială. Cum vine asta, mai exact?

Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluții software, explică transformarea: „În loc să mai ai nevoie de 20 de programatori să îți livreze un proiect, ai nevoie de mult mai puțini. Poate 3, 5 programatori. În general ai nevoie, pentru un proiect mare, de un programator de front-end, un programator de back-end, unul pentru aplicație și un producător de Android. Unde înainte aveai angajați juniori sau mid-level, azi ai agenți AI care sunt foarte eficienți, mult mai eficienți decât oamenii”.

Reorganizare sau recalificare forțată

În fața acestor provocări, multe companii încearcă să evite concedierile definitive. Soluția? Mutarea angajaților dintr-un departament în altul, acolo unde este posibil. Numai că, atunci când activitatea scade dramatic sau automatizările preiau controlul, oamenii sunt puși în fața unei alegeri dificile: se recalifică sau pleacă.

„Există în multe companii planuri de reorganizare. Un departament crește, altul scade activitatea, unul automatizează, altul digitalizează poate. De aici există această fluctuație de personal. Ai un volum de personal pe care fie îl transferi în altă zonă, fie îi oferi posibilitatea să meargă în altă companie”, declară Adrian Sandu, președintele ACAROM.

E drept că cifrele oficiale (cele aproape 40.000) nu includ bugetarii, militarii sau alte categorii speciale, deci tabloul complet ar putea fi și mai sumbru. Dar, paradoxal, la nivel național, prin ANOFM, sunt încă disponibile 34.000 de locuri de muncă.