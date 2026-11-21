Anthropic, compania condusă de directorul general Dario Amodei și de președinta Daniela Amodei, a început să fie tranzacționată la bursă pe 19 noiembrie 2026, potrivit companiei. Pentru românii care dețin acțiuni Nvidia sau fonduri cu astfel de acțiuni, listarea vine într-o perioadă în care prețul unei acțiuni Nvidia a coborât cu aproximativ 35% față de maximul din octombrie.

Anthropic a vândut în oferta publică 1,127 miliarde de acțiuni la 83 de dolari bucata. Oferta a adus 93,5 miliarde de dolari înainte de cheltuieli, dar companiei i-au revenit aproximativ 91,6 miliarde: o parte dintre acțiunile vândute aparțineau unor acționari existenți. Sumele atrase de Anthropic nu sunt bani încasați de cei care au cumpărat acțiuni.

Oferta Anthropic și banii atrași separat

Acțiunile Anthropic se tranzacționează pe Nasdaq sub simbolul ANT din 19 noiembrie. Nasdaq aprobase listarea acțiunilor înainte de începerea tranzacțiilor, iar compania a anunțat închiderea ofertei pe 20 noiembrie.

Planul publicat de Anthropic pe 10 noiembrie prevedea inițial 825 de milioane de acțiuni și un preț între 70 și 78 de dolari. La închiderea ofertei, atât numărul de acțiuni vândute, cât și prețul final au fost mai mari. Potrivit prospectului ofertei, cei șapte cofondatori păstrează, printr-o structură separată, 50,1% din voturile în companie.

Anthropic a atras separat aproximativ 26 de miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni către un grup de companii din tehnologie, printre care Nvidia. Împreună, oferta publică și această vânzare separată au însumat aproximativ 119,5 miliarde de dolari brut. Suma de 119,5 miliarde nu este valoarea ofertei publice folosită în comparația pentru „cea mai mare listare”: acea valoare este de 93,5 miliarde de dolari. Relatările financiare o compară cu aproximativ 75 de miliarde de dolari asociate listării SpaceX.

Scăderea Nvidia de 35% are un punct de plecare precis

Prețul de închidere indicat pentru Nvidia a fost de 239,24 dolari pe 6 octombrie și de aproximativ 155,46 dolari pe 18 noiembrie. Diferența este de 83,78 dolari pe acțiune, adică aproximativ 35%. Procentul nu descrie o pierdere într-o singură zi și nici scăderea de la începutul anului.

Pentru 19 noiembrie, o altă cotație istorică indică aproximativ 145,98 dolari la închidere. Raportată la prețul din 6 octombrie, aceasta ar însemna o scădere de circa 39%, nu de 35%. Cele două procente nu trebuie puse lângă aceeași dată, iar listarea Anthropic nu dovedește, prin ea însăși, cauza scăderii Nvidia.

Un fond care deține Nvidia nu scade automat cu 35%

Un investitor poate deține Nvidia direct, prin acțiunea cu simbolul NVDA, sau indirect, printr-un fond care a cumpărat-o. De exemplu, Nvidia avea o pondere de 8,33% în fondul iShares NASDAQ 100 UCITS ETF la 29 septembrie 2026. Ponderea arată cât din fond era investit atunci în Nvidia, nu cât a pierdut fondul până în noiembrie.

Prețul fondului depinde și de celelalte acțiuni deținute, iar ponderea Nvidia se poate schimba. Prin urmare, pierderea de aproximativ 35% a acțiunii nu se aplică întregii sume investite în fond. Pentru o deținere directă, valoarea în lei depinde și de cursul dolarului, nu doar de prețul acțiunii în dolari.