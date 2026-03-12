Arhitectul chilian Smiljan Radić Clarke a câștigat cel mai prestigios premiu din lume în domeniul arhitecturii, Premiul Pritzker 2026. Anunțul a fost însă umbrit de o controversă legată de Jeffrey Epstein, care a cauzat amânarea decernării.

În vârstă de 60 de ani, Radić, originar din Santiago, este recunoscut pentru originalitatea sa radicală și pentru abilitatea de a integra materialele în natură. Potrivit Euronews, decizia juriului a fost făcută publică pe 12 martie 2026, cu o săptămână mai târziu decât era planificat inițial. El este al 55-lea laureat al acestui premiu prestigios.

„Structuri optimiste și discret vesele”

Juriul ediției din 2026 a lăudat structurile sale, descriindu-le drept „optimiste și discret vesele”. În motivarea deciziei, juriul a adăugat că „dacă arhitectura dă formă modului în care trăiesc oamenii, opera lui Radić produce experiențe spațiale care par în același timp surprinzătoare și complet naturale”.

La acceptarea premiului, Smiljan Radić Clarke a declarat că practica sa urmărește să creeze „structuri care stau sub soare timp de secole, așteptându-ne vizita.” Arhitectul a subliniat viziunea sa artistică, afirmând: „Ne străduim să creăm experiențe care poartă o prezență emoțională, încurajând oamenii să ia o pauză și să reconsidere o lume care atât de des trece pe lângă ei cu indiferență”.

De la Londra la Chile: Lucrări emblematice

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale în Europa este Pavilionul Galeriei Serpentine din Londra. Acesta este o structură translucidă din fibră de sticlă, care se sprijină pe pietre masive de proveniență locală. Designul permite luminii să fie filtrată, iar incinta parțial deschisă oferă vizitatorilor un sentiment de adăpost, fără a-i separa complet de parcul înconjurător.

În țara sa natală, Chile, o altă operă reprezentativă este Teatrul Regional din Biobío (Teatro Regional del Biobío, Concepción, 2018). Clădirea are o anvelopă semitranslucidă, proiectată cu atenție pentru a modula lumina și pentru a susține performanța acustică prin reținere și subtilitate.

Anunț amânat din cauza scandalului Epstein

Anunțarea laureatului de anul acesta trebuia să aibă loc săptămâna trecută. Evenimentul a fost însă amânat după apariția numelui lui Tom Pritzker, care conduce fundația ce acordă premiul, în dosarele recent publicate legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. În urma dezvăluirilor, Pritzker s-a distanțat de fundație, dar va rămâne în funcțiile de director și vicepreședinte.

Premiul Pritzker pentru Arhitectură a fost acordat pentru prima dată în 1979 modernistului Philip Johnson. De atunci, a fost câștigat de unele dintre cele mai influente figuri ale profesiei, printre care IM Pei, Oscar Niemeyer, Frank Gehry, Rem Koolhaas și Zaha Hadid. Smiljan Radić Clarke are proiecte viitoare în Albania, Spania, Elveția și Regatul Unit.