Tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor putea participa la un program de pregătire militară voluntară cu durata de patru luni, începând cu anul 2026. Programul include beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen, conform Legii nr. 5/2026, promulgată de președintele Nicușor Dan.

Reintroducerea pregătirii militare voluntare

La aproape două decenii de la suspendarea serviciului militar obligatoriu, România reintroduce pregătirea militară pentru civili, pe bază de voluntariat. Cei care vor urma acest stagiu de patru luni vor intra în rezerva Armatei Române. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 9 ianuarie 2026.

Legea modifică Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Cetățenii români care nu au efectuat serviciul militar activ sau nu se află în rezervă pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea la un program de pregătire militară voluntară. Conform proiectului de lege, „pe timp de pace, cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni, în calitate de soldat/gradat voluntar în termen”.

Cum se va desfășura pregătirea militară

Pregătirea se va desfășura în unități ale Armatei Române și va include instruire fizică, tactică, folosirea armamentului și disciplină militară. Scopul este de a oferi cunoștințele de bază necesare unui militar și de a-i familiariza pe voluntari cu specificul vieții militare.

Voluntarii vor beneficia de cazare, hrană, echipament militar, asistență medicală și medicamente, toate acestea fiind oferite gratuit. Ei vor avea drepturile prevăzute de lege pentru militarii în termen, inclusiv acces la facilitățile unităților militare și protecție socială similară cu cea a militarilor activi.

Indemnizația primită de voluntari

Programul include o indemnizație financiară. Cei care urmează programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizație reprezentând 3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

În 2025, salariul mediu brut a fost de 8.620 de lei. Suma totală pe care o poate primi un voluntar ajunge la circa 25.850 de lei. Indemnizația este menită să compenseze timpul petrecut în pregătire și să ofere un stimulent financiar pentru participare. Proiectul de lege prevede că „Centrele militare îi iau în evidență și îi introduc în rezerva operațională”.

Intrarea în rezerva operațională

La finalul pregătirii, voluntarii vor fi înregistrați în rezerva operațională a Armatei Române. Rezerviștii pot fi chemați periodic pentru antrenamente, verificări și familiarizare cu tehnica și armamentul nou.

Scopul este de a menține un nivel ridicat de pregătire și de a asigura că rezerviștii pot răspunde prompt în cazul unor situații de urgență. Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară se aprobă anual prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de fondurile aprobate cu această destinație prin bugetul Ministerului Apărării Naționale. „Perioadele de pregătire militară și locurile de executare a acesteia se anunță prin mijloacele de informare în masă”, se arată în proiect.

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan este președintele României din 2024. Anterior, a fost primar al Capitalei, ales în 2020. El este cunoscut pentru activitatea sa civică și politică.

Reintroducerea stagiului militar voluntar a generat reacții diverse. Există susținători care argumentează că este o modalitate de a crește capacitatea de apărare a țării și de a oferi tinerilor o oportunitate de dezvoltare personală și profesională. Există și critici care exprimă îngrijorări cu privire la costurile programului și la eficiența sa în raport cu alte metode de consolidare a forțelor armate.