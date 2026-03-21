Atac ucrainean cu 120 de drone provoacă incendii și haos în Rusia

Noaptea de 21 martie a fost una dintre cele mai dificile pentru apărarea antiaeriană a Rusiei. Un val de peste 120 de drone a lovit simultan mai multe regiuni ale țării, în ceea ce este considerat cel mai amplu atac de la începutul anului 2026. Regiunile Rostov și Saratov, dar și capitala Moscova, au fost vizate direct.

Rostov, sub ploaie de drone

Cea mai grav afectată a fost, de departe, regiunea Rostov. Aici, autoritățile ruse au numărat peste 90 de drone care au lovit aproape întreg teritoriul. Au fost semnalate explozii în nu mai puțin de nouă districte: Chertkovsky, Millerovsky, Tarasovsky, Bokovsky, Milyutinsky, Sholokhovsky, Kasharsky, Krasnosulinsky și Kamensky.

Iar pe rețelele sociale au apărut rapid filmări cu zgomotul specific al dronelor și cu lumini puternice pe cer. Deși oficialii de la Moscova susțin că „toate țintele au fost doborâte”, canalele publice de Telegram au raportat incendii în apropierea unor huburi logistice esențiale, care sprijină trupele rusești angajate în conflictul din Ucraina. Lucrurile stau, se pare, puțin diferit pe teren.

Baza Engels și Moscova, ținte strategice

În regiunea Saratov, atacurile au vizat obiective din apropierea bazei aeriene Engels, una dintre cele mai importante pentru aviația strategică a Rusiei (cea care lansează rachete de croazieră). Oficialii locali au confirmat pagube la clădiri rezidențiale. Cel puțin două persoane au fost rănite, iar aeroportul Gagarin a fost nevoit să introducă restricții temporare de zbor.

Nici capitala nu a fost ocolită. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că sistemele antiaeriene au interceptat inițial șase drone. Numai că atacul a continuat în valuri succesive. Au fost doborâte încă șapte aparate, apoi alte șase, iar în final încă două. Bilanțul total pentru regiunea capitalei a ajuns astfel la 27 de drone neutralizate. V-ați gândit vreodată cum se simte un oraș sub asediu aerian constant?

Zeci de zboruri au fost întârziate.

Perturbările au fost majore pe aeroporturile Vnukovo și Domodedovo, unde traficul a fost dat peste cap ore în șir.

Cel mai mare atac combinat din 2026

Experții militari citați de presa ucraineană susțin că acesta este, fără îndoială, cel mai mare atac cu drone din 2026. Strategia pare clară. Lansarea concomitentă a unui număr atât de mare de aparate în regiuni diferite are rolul de a suprasolicita apărarea aeriană rusă. Mai mult, permite identificarea vulnerabilităților infrastructurii strategice, de la depozite petroliere și fabrici din industria de apărare până la baze aeriene.

Și, în ciuda faptului că Ministerul rus al Apărării raportează cifre impresionante privind dronele doborâte, realitatea din teren – cu aeroporturi închise și incendii vizibile în Rostov – arată că războiul lovește tot mai des și mai adânc teritoriul Federației Ruse.

Rusia caută alternative pe front

Pe fondul intensificării acestor atacuri, armata lui Putin încearcă să găsească soluții pentru controlul propriilor drone pe front, mai ales după ce accesul la serviciul Starlink a fost restricționat. E drept că adaptarea este rapidă. Trupele militare ale Rusiei folosesc tot mai des drone ieftine de tip „Molniya”, ajustându-și constant tacticile de atac pentru a menține presiunea.