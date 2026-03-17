Autoare de cărți pentru copii condamnată la închisoare pentru uciderea soțului

O autoare de cărți pentru copii din statul american Utah a fost găsită vinovată pentru uciderea soțului ei, pe care l-a otrăvit în 2022 pentru a încasa banii din asigurări. Femeia, mamă a trei copii, avea datorii care depășeau 1,6 milioane de dolari și, la un an de la crimă, a publicat un volum despre cum să faci față pierderii unui părinte.

Verdict rapid în Utah

Juriul a deliberat doar trei ore înainte de a o găsi vinovată pe Kouri Richins, în vârstă de 35 de ani. Procesul, care a durat 13 zile și a inclus audierea a peste 40 de martori, a scos la iveală detalii șocante despre viața dublă a acuzatei. Crima a avut loc pe 4 martie 2022, când Eric Richins a fost găsit fără suflare în locuința familiei din Kamas.

Stai puțin, cum a murit de fapt? Autopsia a confirmat fără dubiu că bărbatul avea în organism o cantitate de fentanil de cinci ori mai mare decât doza care i-ar fi putut provoca moartea.

Datorii uriașe și dovezi digitale

Dar care a fost motivul? Procurorii au reușit să convingă juriul că acțiunile femeii au fost motivate de o situație financiară disperată. Cu datorii de peste 1,6 milioane de dolari, Kouri Richins a văzut în moartea soțului singura scăpare, plănuind totul pentru a încasa polițele de asigurare de viață.

Dovezile digitale au cântărit greu în acest caz. Istoricul căutărilor online a arătat că femeia era interesată de dozele letale de substanțe, de metodele prin care poate șterge urmele mesajelor electronice și de condițiile în care firmele de asigurări plătesc despăgubiri în caz de supradoză. E drept că ancheta a demonstrat că aceasta nu a fost la prima tentativă, încercând să îl elimine pe Eric cu doar câteva săptămâni înainte de decesul acestuia.

Ironia tragică, o carte pentru copii

Și totuși, cea mai bizară parte a cazului abia acum urmează. La un an de la crimă, Kouri Richins a publicat o carte pentru copii intitulată „Are You with Me?” (Ești cu mine?), volum prezentat drept un instrument de sprijin pentru cei trei fii ai lor în procesul de vindecare după pierderea tatălui.

Ba chiar a promovat cartea în diverse emisiuni TV, afișând imaginea unei văduve îndurerate, totul înainte de a fi arestată.

„Eric trebuia să moară”

În pledoaria finală, procurorul Brad Bloodworth a fost tranșant, declarând în fața instanței că „Kouri Richins este o persoană extrem de ambițioasă. Exista o singură cale de urmat – Eric trebuia să moară”. Deși avocații apărării au încercat să demonteze cazul susținând că investigația a fost „neglijentă și părtinitoare” și că nu există dovezi directe privind administrarea otrăvii, juriul a decis rapid.

Verdictul a fost clar: vinovată.

În momentul citirii sentinței, Kouri Richins și-a plecat capul. După terminarea ședinței de judecată din Park City, familia victimei și-a exprimat ușurarea. Una dintre surorile lui Eric Richins a ținut să mulțumească autorităților pentru efortul depus, adăugând că „acum ne concentrăm pe cinstirea vieții lui Eric și pe sprijinirea băieților lui, în timp ce continuăm să ne vindecăm”.

Femeia riscă acum închisoarea pe viață fără nicio șansă de eliberare condiționată, iar decizia finală privind durata pedepsei va fi anunțată oficial pe data de 13 mai.