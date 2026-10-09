Investițiile în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) pornesc de la 1 euro atât la XTB, cât și la Interactive Brokers, dar suma necesară cumpărării trebuie separată de comisioanele contului. Pentru obligațiuni, accesul diferă: Interactive Brokers permite cumpărarea directă, în timp ce XTB oferă expunere doar prin ETF-uri.

Valorile de mai jos provin din comparația XTB și Interactive Brokers publicată de Succes la Bursă la 21 martie 2025 și actualizată la 25 mai 2026. Ele permit verificarea separată a costului tranzacției, a schimbului valutar, a păstrării investițiilor și a transferurilor de bani.

Accesul la piețe diferă chiar dacă pragul pentru ETF-uri este același

Ambii brokeri oferă acțiuni cu deținere și permit cumpărarea de acțiuni fracționate, adică a unei părți dintr-o acțiune. La XTB, investiția minimă în acțiuni este de 10 euro, iar la Interactive Brokers pragul indicat pentru investițiile în acțiuni și ETF-uri este de 1 euro.

Oferta de acțiuni a XTB acoperă SUA și Europa. Interactive Brokers include SUA, Canada, Europa, Asia, India și Australia, precum și acțiuni românești. Acestea din urmă nu figurează în oferta XTB descrisă în comparația din mai 2026.

Pentru dividendele din SUA, comparația indică o impozitare de 10% la ambii brokeri.

Pentru alegerea instrumentului, distincția este între cumpărarea de acțiuni sau ETF-uri cu deținere și tranzacțiile prin contracte CFD. Ambele firme oferă asemenea contracte, iar Interactive Brokers include și futures și opțiuni.

Comisionul tranzacției este doar una dintre componentele costului

Investițiile în acțiuni și ETF-uri la XTB sunt indicate ca fiind fără comision de tranzacționare. Pentru Interactive Brokers, comisionul din tabel pornește de la 0,35 euro pe tranzacție.

La investițiile în valori mobiliare pot interveni și conversia valutară, custodia, adică păstrarea instrumentelor în cont, sau spreadul, diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare. Costurile indicate pentru administrarea investițiilor și a contului sunt următoarele:

Conversia valutară la XTB este de 0,5%. La Interactive Brokers este de 0,2%, cu un minimum de 2 euro.

Custodia la XTB este de 0 euro, cu o taxă anuală de 0,20% aplicată exclusiv sumei care depășește valoarea de 250.000 de euro a portofoliului.

Custodia la Interactive Brokers este de 0 euro.

Inactivitatea poate atrage la XTB o taxă de 10 euro lunar după 12 luni, în funcție de situația investitorului sau traderului. Pentru Interactive Brokers, taxa indicată este de 0 euro.

Deschiderea și închiderea contului sunt gratuite la ambii brokeri.

Un calcul orientativ arată efectul pragului minim de conversie: pentru schimbarea a 400 de euro, aplicarea cotei de 0,5% înseamnă 2 euro la XTB. Pentru aceeași sumă, la Interactive Brokers intervine minimumul de 2 euro. Exemplul privește exclusiv conversia valutară, pe baza tarifelor indicate mai sus.

Alimentarea și retragerea banilor au condiții distincte

Depunerea minimă este de 0 lei la XTB și de 0 euro la Interactive Brokers. Pentru XTB apare o recomandare de alimentare cu 2.000 de lei, 400 de euro sau 400 de dolari, fără ca aceasta să reprezinte o obligație.

Contul XTB poate avea ca monedă leul, euro sau dolarul american. Interactive Brokers oferă conturi în euro, dolari americani și alte 13 valute.

Transferurile trebuie verificate după metodă, tarif și durata de procesare:

La XTB, depunerile se pot face prin transfer bancar, card sau PayPal. Tariful indicat este de 0 euro, cu excepția alimentării prin card, pentru care se aplică 0,70%.

La Interactive Brokers, alimentarea se face doar prin transfer bancar, cu o taxă de depunere indicată de 0 euro. Și retragerile se efectuează prin transfer bancar.

La XTB, retragerile sunt gratuite, suma minimă este de 1 leu, iar procesarea durează o zi.

La Interactive Brokers, o retragere pe lună este gratuită. Pentru următoarea este indicat un tarif de 1-10 euro, în funcție de moneda contului. Retragerea minimă este de 1 euro, cu procesare în 1-2 zile.

Platforma și asistența pot fi verificate înaintea alimentării contului

Ambii brokeri oferă conturi demonstrative și versiuni pentru desktop, browser, iOS și Android. XTB utilizează xStation, iar Interactive Brokers pune la dispoziție Trader Workstation și GlobalTrader. Niciuna dintre cele două firme nu mai oferă MetaTrader.

XTB, înființat în 2002 și cu sediul în Polonia, are filială în București. Interactive Brokers, înființat în 1987 și cu sediul în SUA, nu are filială în România. Comparația îi indică pe ambii brokeri ca reglementați de ASF.

Asistența XTB este disponibilă în limba română, 24 de ore pe zi, de luni până vineri. Firma oferă și materiale educaționale în română. Pentru Interactive Brokers, programul indicat este de luni până vineri, între 09:00 și 18:00, fără asistență în limba română.

Ambele firme oferă contact prin e-mail, telefon și conversație online. La Interactive Brokers, conversația online este disponibilă doar clienților. Verificarea contului și utilizarea Trader Workstation sunt descrise între dificultățile asociate acestui broker.

Contractele CFD au costuri separate de investițiile cu deținere

Pentru CFD-uri, investiția minimă indicată este de 30 de euro la fiecare broker. Ambele platforme permit ordine avansate de tranzacționare. La XTB, nivelul efectului de levier este fixat conform regulilor aplicabile, în timp ce Interactive Brokers oferă levier opțional.

Costurile posibile includ comisionul, spreadul și swapul, taxa aferentă păstrării unei poziții deschise peste noapte. Spreadul este exprimat în pips, unitatea folosită pentru diferența de preț. În comparație, acesta pornește de la 0,8 pips la XTB și de la 0,2 pips la Interactive Brokers.

Swapul pornește de la 0,01% la ambele firme. XTB are și instrumente selectate pentru care valoarea indicată este de 0%.

În cazul criptomonedelor, XTB permite numai tranzacționarea prin CFD-uri, cu peste 40 de criptomonede în ofertă. Interactive Brokers permite și achiziția de criptomonede reale, iar numărul indicat este de patru. Investiția minimă este de 30 de euro la ambele firme și niciuna nu oferă staking.

Avertismentul XTB inclus în comparația actualizată la 25 mai 2026 arată că 74% dintre conturile investitorilor de retail au suferit pierderi la tranzacțiile cu CFD-uri prin acest furnizor. Procentul privește aceste contracte.

Verificarea fiscală trebuie separată de tarifele brokerului

Pentru veniturile din investiții, verificarea fiscală privește impozitul aplicabil, eventuala contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), modul de cumulare a veniturilor și obligația depunerii Declarației Unice. Comisionul perceput pentru cumpărarea unui instrument și obligațiile fiscale aferente veniturilor obținute sunt categorii distincte.

Pregătirea declarației presupune identificarea veniturilor care trebuie declarate și verificarea încadrării lor. Pentru completarea online este disponibil Formularul 212 în Spațiul Privat Virtual, iar secțiunea I cuprinde datele privind veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate.

După completare, datele se verifică înaintea depunerii Declarației Unice prin Spațiul Privat Virtual.

CAS nu se aplică câștigurilor de capital. Separat, pentru PFA în 2026, Contab Servicii Smart indică o cotă CAS de 25%. Sumele se declară și se plătesc prin Declarația Unică, până la 25 mai al anului următor.