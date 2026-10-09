Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația pentru cumpărarea șantierului naval Damen Shipyards Mangalia.
News.ro indică pentru șantier prețul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Unitatea sumei este ambiguă în relatare: cifra exactă apare alături de termenul milioane, fără să fie clar cât ar urma să fie plătit.
CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vânzarea vineri, 9 octombrie 2026, potrivit News.ro.
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