Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația pentru cumpărarea șantierului naval Damen Shipyards Mangalia.

News.ro indică pentru șantier prețul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Unitatea sumei este ambiguă în relatare: cifra exactă apare alături de termenul milioane, fără să fie clar cât ar urma să fie plătit.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vânzarea vineri, 9 octombrie 2026, potrivit News.ro.