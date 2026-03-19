Autostrada A7 – 1.000 de muncitori lucrează noaptea pentru a recupera întârzierile

Lucrările pe Autostrada Moldovei A7, pe tronsonul Adjud-Bacău, au intrat într-un ritm accelerat, muncitorii fiind prezenți pe șantier inclusiv la ceas de seară. Deși este considerat unul dintre cele mai avansate segmente, proiectul se confruntă cu întârzieri față de termenele asumate inițial, iar constructorul forțează acum recuperarea decalajelor.

Mobilizare de forțe pe A7

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a verificat personal stadiul lucrărilor într-o vizită efectuată în jurul orei 19.00. Acesta a confirmat mobilizarea consistentă din șantier.

„Sunt pe șantierul Autostrăzii Moldovei-A7, între Adjud și Bacău. Este ora 19.00, am venit să văd cum se lucrează pe cel mai avansat tronson de autostradă pe care îl avem în lucru, pe care urmează să îl dăm în trafic în cel mai scurt timp posibil. Un tronson foarte important pentru că face parte din tronsoanele finanțate prin PNRR”, a anunțat oficialul.

Iar pentru a recupera decalajele, constructorul a adus în teren forțe impresionante. Vorbim despre aproximativ 1.000 de muncitori, 200 de autobasculante și 80 de utilaje. Toate sunt mobilizate pentru a accelera execuția pe cele două loturi care compun tronsonul de circa 46 de kilometri: Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și Răcăciuni – Bacău (21,5 km).

Cursa contra-cronometru pentru PNRR

Miza este uriașă, iar presiunea vine direct de la finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenele strânse impuse de PNRR obligă la un program de lucru extins, inclusiv pe timpul nopții, pentru a evita pierderea banilor europeni.

„Se lucrează în program extins, inclusiv pe timp de noapte, pe tronsoanele pe care le avem în lucru și sunt finanțate prin PNRR. Este foarte important ca aceste tronsoane să fie date în trafic, în timp util”, a subliniat Scrioșteanu.

Dar, hai să fim serioși, vor reuși să recupereze timpul pierdut?

Termenele, o problemă nerezolvată

În ciuda eforturilor, lucrările nu se încadrează în graficul inițial. Reprezentanții Ministerului Transporturilor evită să avanseze un nou termen ferm de finalizare, mizând totul pe această accelerare din șantier pentru a reduce decalajele.

Constructorul Dorinel Umbrărescu și-a asumat un obiectiv ambițios, anume finalizarea lucrărilor până la Săbăoani, la nord de Roman, până la data de 31 august 2026. Angajamentul a fost făcut public într-o filmare alături de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (o practică deja cunoscută a antreprenorului).

Numai că experții în construcții avertizează că șansele de a respecta acest termen au scăzut drastic.

Contextul tronsonului Focșani-Bacău

Trebuie spus că o parte din acest coridor este deja funcțională. În luna decembrie 2025, au fost deschiși circulației aproximativ 50 de kilometri din tronsonul Focșani – Bacău.

Mai exact, este vorba despre Lotul 1 Focșani – Domnești Târg (35,60 km) și Lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni (14,4 km).

Autostrada Moldovei A7 este considerată un proiect strategic pentru dezvoltarea regiunii. Însă întârzierile din execuție rămân una dintre principalele provocări pentru finalizarea integrală a acestui coridor rutier.