Lucrările la una dintre cele mai complexe secțiuni de autostradă din România, Margina-Holdea de pe A1, au depășit oficial jumătatea. Anunțul a fost făcut chiar de șeful CNAIR, care a confirmat un stadiu fizic de 56% pentru acest tronson important, unde se construiesc primele tuneluri rutiere de pe o autostradă din țară.

Mobilizare de forțe pe șantier

Asocierea de constructori UMB Spedition – EuroAsfalt pare decisă să accelereze ritmul. Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, pe șantier sunt mobilizați în prezent 330 de muncitori și 85 de utilaje. E drept că miza este uriașă, iar finalizarea acestui segment ar debloca, în sfârșit, legătura completă pe autostradă între Sibiu și granița de vest.

„Secțiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva: pe cei 9,13 km ai șantierului stadiul fizic este de 56%!”, a explicat Pistol pe contul său de Facebook.

Cifrele vorbesc de la sine.

Tunelul 1, aproape de finalizare

La primul tunel, lucrurile par să fie sub un control strict. Au fost finalizate deja excavaţiile şi lucrările de torcretare în ambele galerii (cea de pe calea 2 are o lungime de 415 metri şi cea de pe calea 1 are o lungime de 367,5 metri). Mai mult, fundaţiile boltei întoarse sunt și ele gata la ambele galerii.

Se lucrează intens și la partea de hidroizolație. În galeria de pe calea 2 a fost montată deja pe o lungime de 340 de metri, în timp ce în galeria de pe calea 1 s-au acoperit 324 de metri.

Strategie nouă pentru Tunelul 2

Dar la Tunelul 2, provocarea este mult mai mare, având în vedere lungimea sa. Aici, excavațiile continuă în ritm intens, ajungând la 930 de metri în galeria de pe calea 2 (dintr-un total de 1.985 m) și 1.144 de metri în galeria de pe calea 1 (din 1.825 m). V-ați gândit vreodată cum se poate săpa mai repede un munte? Se pare că inginerii au găsit o soluție.

Pentru a grăbi procesul, constructorii schimbă strategia. „Pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din 8 puncte”, a explicat Cristian Pistol. Pe lângă lucrările la tuneluri, a fost finalizată și platforma unde va fi montată fabrica de grinzi necesare pentru podurile și viaductele de pe traseu.

Contract de 1,82 miliarde lei prin PNRR

Valoarea contractului pentru secțiunea Margina-Holdea se ridică la 1,82 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce impune termene de finalizare foarte stricte.

Impactul finalizării acestor 9,13 kilometri este, însă, mult mai mare decât pare la prima vedere. „În momentul în care secțiunea Margina-Holdea va fi deschisă, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 km”, a subliniat șeful CNAIR. Iar presiunea este mare, pentru că lucrările trebuie finalizate în cursul acestui an.