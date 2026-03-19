Avertisment de la Cotroceni – prețul carburanților ar putea depăși 10 lei

Prețul carburanților ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu. Avertismentul a fost lansat joi de consilierul prezidențial Radu Burnete, care a subliniat însă că decidenții politici nu ar trebui să alimenteze panica în rândul populației.

Plafonarea, un risc de penurie

Într-o intervenție la Antena3, oficialul de la Cotroceni a vorbit deschis despre posibilitatea ca prețurile la pompă să atingă un nou record. Numai că pericolul real nu vine de aici, ci dintr-o posibilă intervenție populistă a statului. „Ca decidenți, nu trebuie să sărim și nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca prețul să sară de 10 lei. Singurul caz în care putem ajunge la penurie este dacă, din populism, suntem iresponsabili și începem să plafonăm prețurile aiurea. Atunci chiar cred că există riscul unei penurii”, a afirmat Radu Burnete.

Logica este simplă.

Dacă România impune un preț maxim, producătorii și distribuitorii vor prefera să vândă în altă parte, la un preț mai bun. „Dacă noi începem să plafonăm prețul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului”, a explicat consilierul.

Ce soluții sunt pe masă

La nivel prezidențial sunt analizate mai multe scenarii, de la menținerea pieței libere până la ajustări fiscale sau măsuri de sprijin direcționate. Cum vine asta, mai exact? ajutorul ar trebui să fie țintit strict către cei care au cu adevărat nevoie de el, nu acordat la grămadă. Burnete a identificat o categorie specifică de beneficiari.

„Să nu faci nimic și să lași prețurile libere, să reduci TVA sau accize. Cel mai înțelept lucru este să știm dacă două sau trei milioane de români sunt consumatori vulnerabili, cum îi denumim, și pe ei să încercăm să îi ajutăm”, a spus acesta. Sprijinul ar putea fi acordat sub forma unor sume fixe, o abordare deja testată (similar cu schemele aplicate în cazul energiei).

Deficitul de 7% complică ecuația

Iar una dintre variantele luate în calcul ar fi un model inspirat din Bulgaria, unde se acordă sprijin financiar persoanelor cu venituri sub un anumit prag. E drept că sună bine, dar există o problemă majoră: banii. Radu Burnete a atras atenția asupra constrângerilor bugetare serioase cu care se confruntă țara noastră.

„Poate fi o variantă, dar mereu spun acest lucru. Să nu uităm că România are deficit de 7%. Banii ăștia trebuie să vină de undeva”, a punctat el. O altă soluție, de data aceasta pe termen scurt, ar putea fi utilizarea rezervelor naționale pentru a tempera șocul creșterii prețurilor.

Scenariul de 17 lei, puțin probabil

V-ați gândit însă la un scenariu și mai negru, cu prețuri de 17 lei pe litru? Deși o astfel de perspectivă ar arunca în aer orice buget, consilierul prezidențial consideră că este puțin probabil să ajungem acolo, chiar și în contextul unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. Incertitudinea rămâne, totuși, principalul factor de risc.

„Ceea ce nimeni nu știe în clipa de față să vă spună este cât o să țină acest război. Din nou, cred că intrăm foarte mult în teritoriul speculativ. Chiar dacă războiul ține trei luni de zile, eu nu aș fi atât de convins că benzina poate să ajungă la 17 lei”, a concluzionat Radu Burnete.