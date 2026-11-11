Ca familia să poată plăti cheltuielile și ratele dacă unul dintre venituri dispare, pregătiți bani pentru cheltuielile necesare, verificați asigurările și lăsați o listă cu datoriile și actele. Calculați rezerva din cheltuielile familiei pentru trei până la șase luni, nu din salarii. Dacă un venit se oprește temporar, cereți din timp ajutor pentru plata ratelor; în caz de deces, verificați și polița, și drepturile celor rămași.

Calculează rezerva după cheltuielile necesare

Adunați ce plătiți lunar pentru locuință, utilități, mâncare, transport, sănătate, copii, asigurări, taxe care revin periodic și plata minimă a datoriilor. Lăsați deoparte vacanțele și cumpărăturile la care puteți renunța. Înmulțiți totalul cu numărul de luni pentru care vreți să aveți bani disponibili.

Luați o familie care cheltuiește, ca exemplu, 4.000 de lei lunar pentru lucrurile necesare, dintre care 1.500 de lei reprezintă rata locuinței. Rezerva pentru trei luni este 4.000 × 3 = 12.000 de lei; pentru șase luni este 4.000 × 6 = 24.000 de lei. Nu există o sumă impusă prin lege. Cel puțin șase luni de cheltuieli sunt un reper de economisire recomandat de instituția americană FDIC, mai ales util când familia depinde de un singur venit sau are rate mari.

În același exemplu, dacă în casă intră 5.000 și 2.500 de lei pe lună, iar venitul de 5.000 de lei dispare, rămân 2.500 de lei pentru cheltuieli necesare de 4.000 de lei. Lipsesc 1.500 de lei lunar. Fără alt sprijin și fără schimbarea cheltuielilor, rezerva de 12.000 de lei ar acoperi acest gol timp de opt luni; cea de 24.000 de lei, timp de 16 luni. Calculul nu înseamnă că familia își poate permite să ignore rata: dacă lipsa banilor continuă, trebuie cerută o soluție creditorului.

Lasă familiei lista creditelor, polițelor și bunurilor

Faceți lista cât timp aveți acces la contracte și conturi. Ea trebuie să arate unde sunt actele și pe cine trebuie contactat, nu să înlocuiască documentele.

Notați creditele bancare și de la IFN-uri, cardurile, descoperirile de cont, leasingurile, taxele neachitate, utilitățile restante, chiriile și garanțiile. Pentru fiecare, treceți creditorul, numărul contractului, soldul cunoscut și data plății. Treceți conturile, economiile, investițiile și proprietățile. Pentru fiecare poliță, notați asigurătorul, numărul contractului, riscurile acoperite, suma, perioada, beneficiarul și datele de contact. Puneți la un loc actele de identitate, certificatele, contractele, polițele și eventualul testament. Păstrați lista într-un loc sigur; o copie digitală poate fi protejată prin criptare. O persoană de încredere trebuie să știe unde se află documentele și cum poate ajunge la ele.

Verifică ce plătește asigurarea

O asigurare de viață plătește numai pentru situațiile trecute în poliță. Decesul, invaliditatea sau șomajul nu sunt acoperite toate în orice contract. Verificați suma asigurată, cine primește banii, data de la care începe și data la care se termină acoperirea, costul și actele cerute pentru plată.

Citiți și excluderile, adică situațiile în care asigurătorul nu plătește, precum și orice parte din pagubă rămasă în sarcina voastră, numită franșiză. Excluderile diferă de la o poliță la alta. Răspundeți complet și în scris la întrebările asigurătorului despre sănătate și celelalte împrejurări care schimbă riscul.

Dacă unul dintre voi pierde venitul

Pierderea locului de muncă nu oprește automat rata creditului imobiliar. Anunțați creditorul înainte de prima restanță și cereți în scris schimbarea plăților. OUG nr. 52/2016 îl obligă să încerce o soluție rezonabilă înainte de executarea creditului. Soluțiile pot include prelungirea duratei, amânarea ratelor, o perioadă fără plăți, împărțirea restanței în alte rate, schimbarea monedei creditului sau reducerea datoriei rămase; nu toate sunt acordate automat.

Trimiteți creditorului o cerere cu venitul pierdut, rata pe care o puteți plăti și dovezile schimbării. Un mesaj scurt poate spune: „Solicit schimbarea ratelor deoarece venitul familiei a scăzut. Pot plăti suma de … lei lunar. Atașez dovezile și vă rog să îmi răspundeți în scris.” Păstrați cererea și răspunsul. Dacă persoana rămasă fără serviciu îndeplinește condițiile pentru șomaj, depune cererea la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Îi trebuie un document care îi dovedește identitatea, acte care arată ce studii a făcut și câtă vechime are, o declarație despre restricțiile medicale și acceptul ca datele sale să fie prelucrate. Dacă disputa cu banca sau IFN-ul rămâne nerezolvată după cererea directă, consumatorul poate sesiza Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, numit CSALB.

Indemnizația de șomaj cere cel puțin 12 luni de contribuții în ultimele 24 de luni, lipsa veniturilor sau venituri sub valoarea de referință folosită de stat și neîndeplinirea condițiilor de pensionare. Cererea depusă în cel mult 10 zile de la încetarea muncii dă dreptul la plată de la acea dată. Dacă este depusă mai târziu, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data cererii.

În 2026, valoarea de referință este 660 de lei, iar 75% din ea înseamnă 495 de lei. În funcție de vechime, la această bază se adaugă 3%, 5%, 7% sau 10% din media veniturilor folosite la calcul pentru ultimele 12 luni. De exemplu, la o medie de 5.000 de lei și o cotă aplicabilă de 3%, partea adăugată este 5.000 × 3% = 150 de lei, iar indemnizația ar fi 495 + 150 = 645 de lei. Aceasta este suma din exemplu, nu suma cuvenită oricărei persoane rămase fără serviciu.

Pentru un credit imobiliar, creditorul trebuie să contacteze clientul cel târziu după 60 de zile consecutive de restanță. Poate cere plata întregului credit înainte de termen după 90 de zile consecutive de restanță, dar trebuie să trimită notificarea cu cel puțin 30 de zile înainte. Între cererea de plată anticipată a întregii datorii și executare trebuie să treacă cel puțin trei luni. În caz de șomaj sau de reducere a salariului cu cel puțin 15%, dobânda suplimentară pentru întârziere nu poate depăși dobânda curentă cu mai mult de două puncte procentuale.

Dacă unul dintre voi moare

Decesul nu stinge automat creditul imobiliar. Verificați dacă polița legată de credit acoperă decesul, cine este beneficiarul și ce situații sunt excluse. Dacă banca este beneficiar, plata către ea depinde de condițiile poliței și de datoria rămasă. Un alt debitor trecut în contract rămâne obligat potrivit contractului.

Anunțați creditorul și asigurătorul. Cereți în scris soldul creditului, condițiile poliței și lista actelor necesare pentru despăgubire; păstrați cererea și răspunsurile. Inventariați celelalte datorii și bunuri, apoi contactați notarul. Certificatul de moștenitor dovedește cine sunt moștenitorii și ce parte îi revine fiecăruia. Întrebați casa de pensii despre pensia de urmaș pentru copiii și soțul supraviețuitor care îndeplinesc condițiile legii. Pentru ajutorul de deces, persoana care depune cererea trebuie să dovedească faptul că a suportat cheltuielile.

Dacă asigurarea nu acoperă datoria, aceasta trebuie lămurită la moștenire. Acceptarea sau renunțarea la moștenire se face în termen de un an, de regulă de la deces; procedura la notar poate continua și după aceea, dacă alegerea a fost făcută la timp. Cei care acceptă răspund pentru datorii numai cu bunurile moștenite și proporțional cu partea primită, potrivit deciziei Înaltei Curți din 2024.

Dacă sunt îndeplinite condițiile legii, pensia de urmaș este 50% din pensia celui decedat când există un urmaș, 75% când sunt doi și 100% când sunt trei sau mai mulți. Suma cuvenită unei familii nu poate fi stabilită doar din aceste procente. Începând cu 30 martie 2026, ajutorul de deces este 9.192 de lei la decesul unui asigurat sau pensionar și 4.596 de lei la decesul unui membru de familie neasigurat. Ajutorul poate fi cerut în trei ani și se plătește în trei zile lucrătoare de la solicitare.

În caz de deces, limita dobânzii suplimentare pentru întârzierea plății creditului imobiliar se aplică pentru cel puțin șase luni. Dacă asigurătorul refuză despăgubirea sau suma este contestată, depuneți mai întâi o reclamație la el, cu polița, cererea și actele aferente. Dacă problema nu se rezolvă, puteți trimite o petiție la Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu răspunsul primit.

Întrebări frecvente

Cine primește banii din poliță dacă nu este numit un beneficiar?

În lipsa unui beneficiar numit, suma asigurată intră în moștenire. Dacă beneficiarul este numit, plata se face către acesta, potrivit contractului.

Se plătește impozit pe despăgubirea din asigurare?

Despăgubirile și sumele asigurate nu sunt impozitate ca venit. Regula nu stabilește tratamentul fiscal al oricărui câștig dintr-o asigurare care include și investiții.

Cât din banii ținuți la bancă este garantat?

Plafonul este echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. La calcul intră depozitele și dobânzile, din care se scad datoriile către banca respectivă, impozitul pe dobândă și sumele blocate.

Cât costă și cât durează procedura la CSALB?

Procedura este gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile. Înainte de sesizare, trebuie încercată rezolvarea directă cu banca sau IFN-ul.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: Federal Deposit Insurance Corporation; OUG nr. 52/2016; Codul civil; Legea nr. 237/2015; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 58/2024; Legea nr. 360/2023; Casa Națională de Pensii Publice; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.