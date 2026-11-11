Pensionarii cărora nu li s-au luat în calcul perioadele lucrate în fostele grupe de muncă pot cere recalcularea pensiei, dar o adeverință nu le aduce automat bani în plus. Înalta Curte a respins, la 19 mai 2025, cererea de a lămuri o regulă privind aceste acte. Nu a obligat casele de pensii să accepte toate adeverințele.

Decizia nr. 180/2025 a fost publicată la 30 iulie 2025. Pentru cererile de pensie depuse acum se aplică Legea nr. 360/2023, în vigoare din 1 septembrie 2024. Pensia poate crește numai dacă perioada dovedită îndeplinește condițiile legii și nu a fost deja luată în calcul.

Înalta Curte nu a dat o regulă pentru toate adeverințele

Judecătorii au fost întrebați despre încadrarea în fostele grupe I sau II a muncii făcute în laboratoare de radiologie din spitale, între 1969 și 1 aprilie 2001. Au respins cererea de lămurire ca inadmisibilă, fără să hotărască dacă acei salariați aveau dreptul la încadrarea cerută.

Prin urmare, decizia nu stabilește nici că toate adeverințele trebuie acceptate, nici că o casă de pensii le poate refuza numai în caz de fraudă. Ea privea o prevedere din vechea lege a pensiilor, abrogată la 1 septembrie 2024. Acea prevedere permitea verificarea actelor pe care se sprijinea adeverința atunci când existau suspiciuni privind încadrarea în grupă.

Când poate fi luată în calcul munca în grupă

Legea pensiilor aplicabilă acum cere ca adeverințele pentru fostele grupe I și II să fie emise potrivit legii. Ele trebuie să se bazeze pe acte de la locul de muncă, întocmite înainte de 1 aprilie 2001, care pot fi verificate. Reguli de dovadă se aplică și perioadelor asimilate muncii în condiții speciale.

Când există suspiciuni privind încadrarea, casa de pensii poate cere verificarea acelor acte. Dacă actele de bază nu sunt prezentate sau verificarea găsește încălcări ale legii, perioada trecută într-o grupă superioară poate fi calculată ca muncă în condiții normale. Pentru perioadele asimilate condițiilor speciale, legea prevede, după caz, încadrarea în grupa I ori în condiții normale.

O perioadă recunoscută poate aduce puncte suplimentare la calculul pensiei: 0,25 puncte pentru fiecare lună în grupa II sau în condiții deosebite și 0,50 puncte pentru fiecare lună în grupa I sau în condiții speciale. Acestea sunt puncte de calcul, nu sume în lei. Efectul asupra pensiei depinde și de perioadele și punctele deja trecute în decizia pensionarului. Pentru a stabili dacă pensia crește și cu cât, trebuie verificate decizia actuală de pensie și anexele ei, perioadele exacte lucrate, categoria de încadrare, adeverința în original și emitentul ei, documentele primare care au stat la bază, stagiul de cotizare și punctajele deja valorificate.

Cererea de recalculare se depune la casa de pensii

Pensionarul care are o perioadă neluată în calcul poate cere recalcularea la casa teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice indică cererea de recalculare, actul de identitate și adeverințele care dovedesc perioada lucrată, veniturile ori încadrarea în grupă, după situația fiecăruia. Adeverințele trebuie să îndeplinească cerințele legii.

Casa de pensii are 45 de zile de la înregistrarea cererii pentru a emite decizia. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile dacă sunt necesare alte acte sau verificări. Dacă recalcularea cerută aduce o sumă mai mare, diferențele se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

O decizie nefavorabilă poate fi contestată

Pensionarul poate contesta decizia casei de pensii la instanța competentă în 45 de zile de când i-a fost comunicată. Cererea împotriva casei de pensii se depune la instanța din zona în care pensionarul locuiește.

Separat de recalcularea cerută pentru acte noi, legea prevede revizuirea pensiei când se constată o diferență între suma plătită și cea cuvenită legal. În acest caz, diferențele se acordă în limita termenului general de prescripție, calculat de la constatarea lor.

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