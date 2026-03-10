Avocat: Investițiile străine vor crește în România în ciuda contextului dificil

Investițiile străine directe în România sunt pe un trend ascendent și ar putea continua să crească în următorii ani, chiar și într-un context economic și geopolitic global complicat. Potențialul de dezvoltare al unor sectoare, forța de muncă și statutul de membru al Uniunii Europene sunt principalele atuuri care mențin atractivitatea pieței locale.

În perioada 2023-2025, Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe a analizat peste 1.000 de astfel de proiecte. Potrivit Zf, avocatul Oana Brotac, prezentă în cadrul emisiunii ZF Live, a confirmat că se așteaptă la o continuare a acestui trend. „Cu certitudine vor creşte investiţiile directe. Vor fi afectate de situaţia macroeconomică din România, de contextul geopolitic sau de evoluţii precum creşterea preţului petrolului, dar în continuare vor creşte investiţiile directe“, a declarat Brotac.

Avantajele cheie care atrag capitalul străin

Unul dintre cele mai importante avantaje competitive ale României este apartenența la blocul comunitar, care oferă un cadru de siguranță pentru afaceri. La acest factor se adaugă și calitatea resursei umane disponibile pe piața locală. „Încă avem forţă de muncă foarte competentă şi suntem localizaţi în Uniunea Europeană. Ai o anumită certitudine juridică şi economică prin faptul că eşti sub umbrela UE“, a explicat Oana Brotac.

Sectoare cu potențial masiv de dezvoltare

Anumite domenii economice din România prezintă un interes sporit pentru investitori, deoarece nu au atins încă maturitatea, lăsând loc pentru proiecte de anvergură. Industria se numără printre sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere. „Există domenii care sunt încă în dezvoltare în România, unde pieţele nu sunt încă mature. Se pot face investiţii mari în industrie“, a subliniat avocatul.

Viziunea este susținută și de alți lideri din mediul de business, care văd oportunități în sectoare precum construcțiile și exploatarea resurselor. Liviu Neagu, CEO al Bergerat Monnoyeur, consideră că tehnologia va juca un rol definitoriu. „Viitorul construcţiilor nu este despre om sau maşină, ci despre echipe mixte: om plus maşină plus AI. Putem vorbi de cupru, aur, metale rare. Sunt zone unde putem face mining“, a afirmat Neagu.

Prudență într-un climat economic instabil

Optimismul privind investițiile este temperat de provocările macroeconomice. Reprezentanții Băncii Transilvania adoptă o perspectivă precaută, subliniind influența factorilor externi. „Evoluţiile mai ample din jurul nostru – chiar dacă nu ne afectează în mod direct – influenţează pieţele, de la preţurile energiei până la pieţele de capital, ceea ce ne determină să adoptăm o abordare mai prudentă“, arată o analiză a băncii.

Această incertitudine se reflectă și în strategiile de preț din alte industrii, cum ar fi cea alimentară, unde scumpirile sunt aplicate anticipativ. „Scumpirile vin din temere. Companiile majorează preţurile anticipativ ca să se protejeze“, explică specialiștii din sector. Unele companii sunt forțate să își reajusteze strategiile, cum este cazul Viorica Cosmetic, care și-a redus rețeaua de magazine fizice. „Am început să închidem încă de anul trecut din cauza turbulenţelor din piaţă. Mizăm pe distribuţie“, au transmis reprezentanții companiei.

În același timp, o altă provocare globală care influențează piața muncii este avansul inteligenței artificiale. Un fost angajat al companiei Block, fondată de creatorul Twitter, a lansat un avertisment despre impactul automatizării asupra locurilor de muncă. „Ce s-a întâmplat cu noi este doar începutul. Joburile white-collar sunt în pericol“, a spus acesta.

Sursa: Zf